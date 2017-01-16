小英創首例 備役上將嚴德發出任國安會諮委

2017-01-16 20:15

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統府發言人黃重諺表示，總統蔡英文特聘備役上將嚴德發擔任國家安全會議諮詢委員，期盼借重嚴德發的經驗與能力，強化國家安全會議功能。嚴德發將是總統在國防、國安首席的諮詢委員，盼借重嚴德發在面對災難壓力下緊急應變經驗，強化未來國安會在面對反恐和大規模災難時，所應具備的指揮協調能力。

黃重諺說，邀請嚴德發擔任諮委的理由是他軍事歷練完整，且能改變國軍形象。嚴德發出身裝甲兵科，專業和實務兼具，軍旅生涯任內健全國軍救災機制，讓國軍成為安定社會重要力量，贏得民眾信賴和支持。

黃重諺表示，災害防救工作有效培養軍民互信互賴，也能充分驗證國軍指揮體系和動員機制專業技能，蔡總統期盼繼續借重嚴德發在面對災難壓力下緊急應變經驗，強化未來國安會在面對反恐和大規模災難等複合型國安問題時，所應具備的指揮協調能力。

黃重諺說，嚴德發將協助國安會擬定未來國防改革策略，建軍備戰是國家大事，蔡總統上任後陸續推動國軍轉型工作，小至改善單兵個人裝備，大至改變國軍形象和國防戰略研擬。嚴德發任內全力以赴勇於任事，改革和轉型是一系列由策略到執行過程，蔡總統希望借助嚴德發的經驗能力，協助國安會擬定國防產業發展策略、未來防衛戰略和相對應兵力結構調整方案。

嚴德發已在去年12月1日退伍。蔡總統去年11月30日頒授象徵國軍極高榮譽的「一等雲麾勳章」給嚴德發。

國安會目前有5名特聘諮詢委員，分別是具有兩岸政策歷練背景的前陸委會副主委傅棟成、前行政院發言人童振源，以及律師背景的林峯正、林良蓉，以及中研院院士李德財。

過去歷任的諮詢委員中，未有上將出任的紀錄，這次蔡總統特聘嚴德發上將出任諮詢委員，也創下國安會諮詢委員制度的首例。

國防部今年3、4月間，依法將向立法院提出「四年期國防總檢討」及新的軍事戰略等報告，這些都是嚴德發擔任總長任內進行的重要工作。

嚴德發主要經歷：

學歷：陸軍官校64年班、陸軍學院75年班、戰爭學院78年班

經歷：國防部參謀總長、陸軍司令部司令、國防部軍備副部長、國防部副參謀總長、陸軍司令部副司令、陸軍第八軍團指揮官、陸軍司令部參謀長、陸軍裝訓部暨裝校指揮官兼校長。