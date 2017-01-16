蔡英文將出席年金國是會議 團體嗆包圍
2017-01-16 20:00
〔記者蘇芳禾／台北報導〕年金改革委員會本周末將於中研院舉行年金改革全國國是會議，「監督年金改革行動聯盟」表示將號召三萬人包圍會場，全國公務員協會理事長李來希表示，軍公教不得已不會上街。總統府發言人黃重諺說，總統蔡英文將出席國是會議，年金改革目標，是希望改革後可以確保每一位國人都有安心且有品質的退休生活，國家有限資源可以公平照顧每位國人。
總統府今天召開每周一例行的執政決策協調會議，總統府發言人黃重諺轉述，今天會議首先由副總統陳建仁針對總統出訪期間，年金國是會議籌辦進度進行說明。此外，也向與會提出有關近期與各年金相關團體與意見領袖溝通與意見交換情形，包含人事總長、教育部長、勞動部長及林萬億政務委員今天也都與會參與討論。林萬億將會在近日向立法院說明改革方案。
對於接下來年金改革方案的社會溝通，黃重諺說，總統也請各部會積極準備，務必讓社會各界對年金改革的目標、方向及影響有正確而清楚的了解，避免不實的傳言，造成不必要的爭議，影響年金改革的推動。此外，總統蔡英文也會參加周末的年金改革全國國是會議。
另外，立法院黨團柯建銘總召及吳秉叡幹事長也對目前臨時會期間，國會正在審查的106年度中央政府總預算案相關審議進度與朝野協商情況向與會說明。總統表示，總預算案攸關現在正在推動的各項政務與建設，請行政部門與立院黨團全力合作，儘速讓總預算案順利審查完畢。
至於今天年金改革監督聯盟前往立法院絕食抗議，質疑政府不聽軍公教勞心聲，對此，黃重諺表示，年金改革目標，是希望改革後可以確保每一位國人都有安心且有品質的退休生活，國家有限資源可以公平照顧每位國人，相關討論過程中，期待社會每一種意見可以被討論，制度革新更成功。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 退休教師：我領18趴 我支持年金改革
- 退將赴中不砍退俸擬改罰鍰 立委批「棒子不夠大」
- 區長改機要職遭質疑綁樁 羅致政：更貼近民意
- 小英創首例 備役上將嚴德發出任國安會諮委
- 郝龍斌：希望和詹啟賢有合作機會
網友回應
熱門新聞
- 撞死「物理界奇才」 肇逃惡男殺人罪起訴
- NBA》一人切入三人假摔 網友推爆：這輩子沒見過！（影音）
- 「跨年本人出租」傳播妹 毒色都撈
- 竹市後站停車場 路重鋪大翻修
- 新北元宵小提燈亮相 麻油雞、桶仔雞迎新春
- 黨公職募款責任額 藍委憂：恐成黨魁競選經費
- 和碩滿手好牌 今日股價相對抗跌
- 民權運動元老指責非法當選 川普、路易斯 隔空交火
- 《台北筆記》選民還會再給4年嗎?
- NBA》真台灣之光！大支登籃網主場饒「台灣SONG」（影音）
- 月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚
- 澳網》錦織圭五盤辛苦晉級 穆古魯莎負傷突圍
- 假仁假義 稱向佛卻伸狼爪
- 全中國都吃得到！千年古鎮用工業原料做調味料…
- MLB》洋投貝斯告別火腿 6支大聯盟球隊搶人
- 台東市國家清潔週今日開跑
- 宜蘭鴨場禽流感首例 共撲殺3813隻鴨
- 澎湖花海美景又來了！春節遊玩好去處
- NBA》主題日無緣對決愛徒 丹東尼有話跟林書豪說
- 「世暉31號」船長遭撞落海亡 遺孤討撫卹金判准
- NBA》籃網主場慘敗 丹東尼認為沒豪很傷
- 詐騙機房藏身彰化豪宅 警甕中捉鱉
- 「心窩會館」二手店 給孩子釣竿學釣魚
- （影音）周董開唱打槍《世界末日》 咻比嘟華衝上台
- 遊覽車滅火器不合格 鳳凰、東南用車也在列
- 健康充電站
- 天空之橋重開張 在地經營博翻身
- 西屯區公所結合地方資源 發放年菜助弱勢家庭
- 採收芥菜、做酵素 林智堅：傳遞永續發展
- 殘忍！疑為施魔法 非洲獅子遭斬首斷腳
- 地中海又船難 106難民恐全喪命
- 麥當勞加速改革 試圖趕上速食業趨勢
- （影音）楊冪3度想打翻直播手機 遭譏人品素質低
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 HK lawmakers’ assault suspect back in Taiwan
- 15所公立高中試辦完全免試 特招再少2校
- 鼓勵技職 高職特招增10校、1901名額
- 閒置教室變身幸福食堂 弱勢免費用餐
- 父猝逝 少年幫爸跑完半馬
- 為一顆鹹蛋打一架 女受刑人判拘役35天
- 自由共和國》2016年回顧／寫給一位年輕國民黨員的信
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蔡英文將出席年金國是會議 團體嗆包圍
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分