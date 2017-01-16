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蔡英文將出席年金國是會議 團體嗆包圍

2017-01-16  20:00

〔記者蘇芳禾／台北報導〕年金改革委員會本周末將於中研院舉行年金改革全國國是會議，「監督年金改革行動聯盟」表示將號召三萬人包圍會場，全國公務員協會理事長李來希表示，軍公教不得已不會上街。總統府發言人黃重諺說，總統蔡英文將出席國是會議，年金改革目標，是希望改革後可以確保每一位國人都有安心且有品質的退休生活，國家有限資源可以公平照顧每位國人。

總統府今天召開每周一例行的執政決策協調會議，總統府發言人黃重諺轉述，今天會議首先由副總統陳建仁針對總統出訪期間，年金國是會議籌辦進度進行說明。此外，也向與會提出有關近期與各年金相關團體與意見領袖溝通與意見交換情形，包含人事總長、教育部長、勞動部長及林萬億政務委員今天也都與會參與討論。林萬億將會在近日向立法院說明改革方案。

對於接下來年金改革方案的社會溝通，黃重諺說，總統也請各部會積極準備，務必讓社會各界對年金改革的目標、方向及影響有正確而清楚的了解，避免不實的傳言，造成不必要的爭議，影響年金改革的推動。此外，總統蔡英文也會參加周末的年金改革全國國是會議。

另外，立法院黨團柯建銘總召及吳秉叡幹事長也對目前臨時會期間，國會正在審查的106年度中央政府總預算案相關審議進度與朝野協商情況向與會說明。總統表示，總預算案攸關現在正在推動的各項政務與建設，請行政部門與立院黨團全力合作，儘速讓總預算案順利審查完畢。

至於今天年金改革監督聯盟前往立法院絕食抗議，質疑政府不聽軍公教勞心聲，對此，黃重諺表示，年金改革目標，是希望改革後可以確保每一位國人都有安心且有品質的退休生活，國家有限資源可以公平照顧每位國人，相關討論過程中，期待社會每一種意見可以被討論，制度革新更成功。

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  • 總統府發言人黃重諺表示，林萬億會在近日向立法院說明年金改革方案。（記者蘇芳禾攝）

    總統府發言人黃重諺表示，林萬億會在近日向立法院說明年金改革方案。（記者蘇芳禾攝）

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相關關鍵字： 國是會議 年金 年金改革委員會 李來希 蔡英文 黃重諺
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