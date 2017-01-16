國民黨申請解凍2.2億 黨產會23日再議

2017-01-16 20:37

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨行管會主委邱大展今表示，已向行政院不當黨產處理委員會申請解凍國民黨永豐銀帳戶、台銀本票共2.2億元，用以發放積欠勞工的薪資、考積、年終獎金等，但黨產會原訂明天要召開的委員會議竟要延到下週，農曆年前恐發不出年終。

對此，黨產會發言人施錦芳受訪表示，黨產會因本月19日要參與北市勞動局召開的強制協商會議，20日又辦理聽證會，因此將委員會議延至下週一（23日）舉行，屆時再就本案做討論。

國民黨此次向黨產會申請解凍2.2億元，項目包括去年9月全薪3900多萬、10月全薪3700多萬、11月半薪1700多萬，12月半薪1700多萬、今年1月全薪3600多萬；考積獎金2800多萬、年終獎金2500多萬、勞健保8000多萬。