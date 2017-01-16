蔡正元要不分區不得介入主席選舉 廖國棟打臉
〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨黨主席選舉煙硝味漸濃，政策會執行長蔡正元今天以訊息通告黨內不分區立委，避免介入黨主席選舉，有管控言論之虞。立法院國民黨團總召廖國棟對此表示詫異，並直言「不大懂」蔡正元的依據為何。廖國棟強調，他當然保護黨團以及委員的表意自由，不可能限制或強迫立委的行為。廖國棟並轉述前立法院長王金平的看法，「連王院長看到都嚇一跳」。
國民黨繼副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、北農總經理韓國瑜宣布參選黨主席選舉後，國民黨前副主席詹啟賢正積極考慮是否一同角逐大位。吳敦義日前宣布參選時，有六成國民黨立委現身相挺，值此選戰開打時刻，蔡正元今以內部訊息通告不分區立委，與黨主席選舉保持距離，以免引起爭議。訊息內容明文寫到：「不分區立委是本黨的法人代表，請不分區立委在黨代表及黨主席選舉，努力保持黨務中立，謹慎避免介入，免惹物議。」
廖國棟直言，看到這個訊息非常詫異，「真的不大懂」他的說法，也許蔡正元有他的依據，但語出何處「我完全不知道」。廖國棟也立即詢問王金平的看法，但他說「連王院長看到都嚇一跳」。廖國棟強調，他當然保護黨團以及委員的意見表達自由，委員要支持誰是個人自由，黨團不可能限制或是強迫立委的行為，完全出自個人決定。
國民黨不分區立委黃昭順、曾銘宗、柯志恩與張麗善等人皆承認有收到此訊息，但回應態度保守，並沒有表示特別意見；黃昭順表示「不予置評」。曾銘宗說他個人政治性本就不高。柯志恩表示能同理執行長立場，但不分區也是立委，每個人都有獨立判斷的能力。張麗善則說在黨氣氛低迷的情形下，有人願意挺身而出，她樂見良性競爭。
國民黨區域立委陳雪生則對此事不甚滿意，他強調不分區也有表達的權利，如此限制對黨團和中央之間的氣氛並無助益。據陳雪生觀察，中央和黨團已經非常疏離、漸行漸遠，他建議執行長，既然是主席的幕僚，應該「多做事、少說話」，尊重和傾聽民意，並且讓區域立委和不分區立委的意見都能充分表達。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 退休教師：我領18趴 我支持年金改革
- 退將赴中不砍退俸擬改罰鍰 立委批「棒子不夠大」
- 憂常任文官培育 管碧玲反對區長以機要任用
- 黨主席參選人落水救誰？韓國瑜：通通淹死！
- 「頌新都」春聯表態選市長？ 王定宇這樣說…
- 撞死「物理界奇才」 肇逃惡男殺人罪起訴
- NBA》真台灣之光！大支登籃網主場饒「台灣SONG」（影音）
- 自由廣場》重點：誰可以每月加班54小時
- 南科集團結婚 13屆撮合365對佳偶
- 《觀光局建議》請旅行社 洽合法包車業者
- 巴西監獄暴動 警方：死者超過30人
- 住寧夏夜市嫌又吵又臭 狂檢舉求償60萬
- 政大教授斥交通部「管不好小黃、抓Uber轉移焦點」
- NBA》最佳教練自己決定！聯盟增新獎項
- NBA》一人切入三人假摔 網友推爆：這輩子沒見過！（影音）
- 月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚
- 南投3燈會仙拚仙 投市搶先「雞」
- 梁頌恆、游蕙禎上訴被駁回 不服判決再戰終審！
- 蜜棗評鑑 大社夫妻檔全國地方摘雙冠
- 林熊徵獎學金 吳當傑也領過
- NBA》羅培茲用「顏面助攻」 讓隊友灌籃（影音）
- 和碩滿手好牌 今日股價相對抗跌
- 冷氣團影響最低溫僅13度 明起回溫
- 鼓勵技職 高職特招增10校、1901名額
- 金來沅219辦見面會 2月10組日韓藝人攻台
- 全台首座 綠能屏監開始發電
- 金陽呼麻擋撈強國財 轉演黑道求生
- 過年要精彩 Apple新推APP玩味十足
- （影音）甩強國封殺風波 盧廣仲廁所錄新歌
- 特教生進賣場 實習就業當服務員
- 回家就好無誤！ 3P尪「明天會更好」放話沒離婚
- 法外長：美若遷駐以使館 威脅中東和平
- 台南年改遊行 教師提世代互助6訴求
- 看不出54歲！吳宗憲合照崩潰男神
- 遊覽車滅火器不合格 鳳凰、東南用車也在列
- 康寧大學數位應用學系 7對家人變碩士班同學
- 麥寮飛車對撞4屍5命 坐安全椅 3歲娃無傷
- 竹北市沿河街 改西向單行
- 自來水廠人行步道種樹 民眾反對
- 《小檔案》花蓮客家采風樂舞演藝團
- 勞動部同意採彈性工時 週日不送瓦斯 危機解除
- 統計資料查詢利器 南投社會經濟資料管理平台啟用
- 臨檢看見汽車後座竟有「人肉腳踏墊」
- 曾打造沱江艦 龍德建新廠造大船
- 信520重返小巨蛋 發夢順便辦婚宴
標題：蔡正元要不分區不得介入主席選舉 廖國棟打臉
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email