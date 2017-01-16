蔡正元要不分區不得介入主席選舉 廖國棟打臉

2017-01-16 20:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨黨主席選舉煙硝味漸濃，政策會執行長蔡正元今天以訊息通告黨內不分區立委，避免介入黨主席選舉，有管控言論之虞。立法院國民黨團總召廖國棟對此表示詫異，並直言「不大懂」蔡正元的依據為何。廖國棟強調，他當然保護黨團以及委員的表意自由，不可能限制或強迫立委的行為。廖國棟並轉述前立法院長王金平的看法，「連王院長看到都嚇一跳」。

國民黨繼副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、北農總經理韓國瑜宣布參選黨主席選舉後，國民黨前副主席詹啟賢正積極考慮是否一同角逐大位。吳敦義日前宣布參選時，有六成國民黨立委現身相挺，值此選戰開打時刻，蔡正元今以內部訊息通告不分區立委，與黨主席選舉保持距離，以免引起爭議。訊息內容明文寫到：「不分區立委是本黨的法人代表，請不分區立委在黨代表及黨主席選舉，努力保持黨務中立，謹慎避免介入，免惹物議。」

廖國棟直言，看到這個訊息非常詫異，「真的不大懂」他的說法，也許蔡正元有他的依據，但語出何處「我完全不知道」。廖國棟也立即詢問王金平的看法，但他說「連王院長看到都嚇一跳」。廖國棟強調，他當然保護黨團以及委員的意見表達自由，委員要支持誰是個人自由，黨團不可能限制或是強迫立委的行為，完全出自個人決定。

國民黨不分區立委黃昭順、曾銘宗、柯志恩與張麗善等人皆承認有收到此訊息，但回應態度保守，並沒有表示特別意見；黃昭順表示「不予置評」。曾銘宗說他個人政治性本就不高。柯志恩表示能同理執行長立場，但不分區也是立委，每個人都有獨立判斷的能力。張麗善則說在黨氣氛低迷的情形下，有人願意挺身而出，她樂見良性競爭。

國民黨區域立委陳雪生則對此事不甚滿意，他強調不分區也有表達的權利，如此限制對黨團和中央之間的氣氛並無助益。據陳雪生觀察，中央和黨團已經非常疏離、漸行漸遠，他建議執行長，既然是主席的幕僚，應該「多做事、少說話」，尊重和傾聽民意，並且讓區域立委和不分區立委的意見都能充分表達。