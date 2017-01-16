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柯文哲談當兵：好好幹！國家不會虧待你

2017-01-16  22:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今天到故鄉新竹慰勞當地的部隊，現場也親自進行輕兵器射擊模擬。事後他向軍人喊話，「好好幹，國家不會虧待你們！」

柯文哲今天到新竹慰勞當地的部隊，事後他更在臉書感謝部隊幹部對台北市役男的照顧。柯文哲今天也參與射擊、戰場抗壓模擬，他說自己當兵已經是30年前的事，在經過幾十年後，國軍訓練走向現代化與科技化，也對國家安全更有信心。

柯文哲說，男生湊在一起時，最常聊起當兵的回憶。雖然當兵的當下很痛苦，但他認為退伍後回想起來，都是難得又美好的回憶，他相信軍旅生活可以淬煉出更堅毅的性格。「好好幹，國家不會虧待你們！」

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  • 台北市長柯文哲今天到新竹勞軍。（圖：軍聞社提供）。

    台北市長柯文哲今天到新竹勞軍。（圖：軍聞社提供）。

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