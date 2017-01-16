農曆春節快到了 國民黨發不出年終、考績獎金

2017-01-16 18:44

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨行管會主委邱大展表示，因行政院不當黨產處理委員會臨時通知，明日不開會討論永豐銀、台銀本票的解凍，國民黨要啟動緊急方案借錢，但可動用現金仍有不足，可以確定年終、考績獎金將無法入帳，會繼續欠下去。

邱大展今召開記者會表示，他與國民黨考紀會主委劉漢廷本月9日拜訪黨產會主委顧立雄，希望能解凍永豐銀、台銀本票共2.2億元，發放過去積欠黨工、還有1月份薪水包含考績、年終獎金等，顧立雄答應明日開會討論解凍，讓黨工過好年，但今下午黨產會回復稱明日的會議延期到下周。

邱大展說，就算下周一就開會，加上動用台銀支票需要3天，若等待黨產會開會，會讓黨工薪資入帳的機會不大，國民黨已啟動緊急方案，會展開借款，希望不要欠過年。

邱大展指出，國民黨現有現金4500多萬元，黨工1個月所需薪水為3700多萬，國民黨考慮發1月份薪水，而以前所欠的薪水約4、5千萬元，則要看借錢的狀況而定，但年終獎金合計3500多萬、考績獎金合計2800多萬大概不可能發。

邱大展也說，國民黨募款情況比想像中差很多，黨產會先前准許國民黨動用的5600萬元，國民黨今下午已去申請兌現，但要3天後才能知道能否成功兌現，如果這筆錢領的到，那國民黨就可以借少一點。

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