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哽咽遭酸「吳哥哭」 吳敦義：是性情自然流露

2017-01-16  20:31

〔即時新聞／綜合報導〕最近國民黨主席選戰進入白熱化，前副總統吳敦義之前在參選記者會上哽咽，遭網友譏笑「吳哥哭」。他今天對此表示，會哽咽是因為性情自然流露，網友不一定能理解。

吳敦義今天在《POP大國民》廣播節目上針對哽咽被網友譏「吳哥哭」做出回應，他說這他是一個鄉下人，從大學二年就被蔣經國約見，蔣經國對他有栽培之恩。吳敦義也說，他在從政40年中，沒有一刻背離國民黨，「會哽咽是基於至情至性、自然流露。」

吳敦義也說，網友實在很會動腦筋，這樣幽默地形容他。他並不怪網友，因為網友們不一定能理解蔣經國對他的栽培。

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  • 前副總統吳敦義。（記者林正堃攝）

    前副總統吳敦義。（記者林正堃攝）

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