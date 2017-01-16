哽咽遭酸「吳哥哭」 吳敦義：是性情自然流露
2017-01-16 20:31
〔即時新聞／綜合報導〕最近國民黨主席選戰進入白熱化，前副總統吳敦義之前在參選記者會上哽咽，遭網友譏笑「吳哥哭」。他今天對此表示，會哽咽是因為性情自然流露，網友不一定能理解。
吳敦義今天在《POP大國民》廣播節目上針對哽咽被網友譏「吳哥哭」做出回應，他說這他是一個鄉下人，從大學二年就被蔣經國約見，蔣經國對他有栽培之恩。吳敦義也說，他在從政40年中，沒有一刻背離國民黨，「會哽咽是基於至情至性、自然流露。」
吳敦義也說，網友實在很會動腦筋，這樣幽默地形容他。他並不怪網友，因為網友們不一定能理解蔣經國對他的栽培。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 退休教師：我領18趴 我支持年金改革
- 退將赴中不砍退俸擬改罰鍰 立委批「棒子不夠大」
- 郝龍斌：希望和詹啟賢有合作機會
- 年改國是會議將登場 軍公教：包圍中研院
- 農曆春節快到了 國民黨發不出年終、考績獎金
網友回應
熱門新聞
- 撞死「物理界奇才」 肇逃惡男殺人罪起訴
- NBA》真台灣之光！大支登籃網主場饒「台灣SONG」（影音）
- 自由廣場》重點：誰可以每月加班54小時
- 南科集團結婚 13屆撮合365對佳偶
- 《觀光局建議》請旅行社 洽合法包車業者
- 巴西監獄暴動 警方：死者超過30人
- 住寧夏夜市嫌又吵又臭 狂檢舉求償60萬
- 政大教授斥交通部「管不好小黃、抓Uber轉移焦點」
- NBA》最佳教練自己決定！聯盟增新獎項
- NBA》一人切入三人假摔 網友推爆：這輩子沒見過！（影音）
- 月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚
- 南投3燈會仙拚仙 投市搶先「雞」
- 梁頌恆、游蕙禎上訴被駁回 不服判決再戰終審！
- 蜜棗評鑑 大社夫妻檔全國地方摘雙冠
- 林熊徵獎學金 吳當傑也領過
- NBA》羅培茲用「顏面助攻」 讓隊友灌籃（影音）
- 和碩滿手好牌 今日股價相對抗跌
- 冷氣團影響最低溫僅13度 明起回溫
- 鼓勵技職 高職特招增10校、1901名額
- 金來沅219辦見面會 2月10組日韓藝人攻台
- 全台首座 綠能屏監開始發電
- 金陽呼麻擋撈強國財 轉演黑道求生
- 過年要精彩 Apple新推APP玩味十足
- （影音）甩強國封殺風波 盧廣仲廁所錄新歌
- 特教生進賣場 實習就業當服務員
- 回家就好無誤！ 3P尪「明天會更好」放話沒離婚
- 法外長：美若遷駐以使館 威脅中東和平
- 台南年改遊行 教師提世代互助6訴求
- 看不出54歲！吳宗憲合照崩潰男神
- 遊覽車滅火器不合格 鳳凰、東南用車也在列
- 康寧大學數位應用學系 7對家人變碩士班同學
- 麥寮飛車對撞4屍5命 坐安全椅 3歲娃無傷
- 竹北市沿河街 改西向單行
- 自來水廠人行步道種樹 民眾反對
- 《小檔案》花蓮客家采風樂舞演藝團
- 勞動部同意採彈性工時 週日不送瓦斯 危機解除
- 統計資料查詢利器 南投社會經濟資料管理平台啟用
- 臨檢看見汽車後座竟有「人肉腳踏墊」
- 曾打造沱江艦 龍德建新廠造大船
- 信520重返小巨蛋 發夢順便辦婚宴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：哽咽遭酸「吳哥哭」 吳敦義：是性情自然流露
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分