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游錫堃率台灣祝賀團赴美 參加川普就職典禮

前行政院長游錫堃（右四）以美國新任總統川普就任典禮台灣祝賀團團長身分，於16日下午率團出發搭乘華航班機前往美國。（記者姚介修攝）

2017-01-16  17:57

〔記者姚介修/桃園機場報導〕前往美國參加美國候任總統川普就職典禮的台灣祝賀代表團，傍晚由代表團團長、前行政院長游錫堃率隊搭機出發前美國。

  

代表團團長游錫堃表示，祝賀團是國內跨黨派的組合，他們的任務除了向川普祝賀外，還要表達美國對小英日前訪問美國給予的高規格禮遇，而美國眾、參議院通過許多有利於台灣的法案，美國是我們台灣最好的夥伴，這次也會在美國與跨黨派僑界餐會。

為了祝賀川普就任，游錫堃也以3套郵票作為伴手禮，而團員嘉義縣長張花冠也帶了1百個很特別，內有1佰元台幣的手工刺繡紅包作為這次前往美國祝賀的伴手禮。

游錫堃在臉書公布此次跨黨派組成的祝賀團成員，包括台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、立委呂玉玲、林為洲、林昶佐、柯志恩、陳亭妃、陳怡潔，以及國安會諮詢委員童振源等人，行程共8天，預計拜訪紐約、華府，並與僑界、美政界友人會面。

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  • 美國總統川普就職典禮台灣代表團團員嘉義縣縣長張花冠準備了裝有1佰元新臺幣的手工刺繡紅包作為與美國友人見面的伴手禮。（記者姚介修攝）

    美國總統川普就職典禮台灣代表團團員嘉義縣縣長張花冠準備了裝有1佰元新臺幣的手工刺繡紅包作為與美國友人見面的伴手禮。（記者姚介修攝）

  • 前往美國參加美國候任總統川普就職典禮的台灣祝賀代表團，傍晚由代表團團長、前行政院長游錫堃率隊搭機出發前美國。（資料照，記者簡榮豐攝）

    前往美國參加美國候任總統川普就職典禮的台灣祝賀代表團，傍晚由代表團團長、前行政院長游錫堃率隊搭機出發前美國。（資料照，記者簡榮豐攝）

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