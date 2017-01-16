游錫堃率台灣祝賀團赴美 參加川普就職典禮

前行政院長游錫堃（右四）以美國新任總統川普就任典禮台灣祝賀團團長身分，於16日下午率團出發搭乘華航班機前往美國。（記者姚介修攝）

2017-01-16 17:57

〔記者姚介修/桃園機場報導〕前往美國參加美國候任總統川普就職典禮的台灣祝賀代表團，傍晚由代表團團長、前行政院長游錫堃率隊搭機出發前美國。

代表團團長游錫堃表示，祝賀團是國內跨黨派的組合，他們的任務除了向川普祝賀外，還要表達美國對小英日前訪問美國給予的高規格禮遇，而美國眾、參議院通過許多有利於台灣的法案，美國是我們台灣最好的夥伴，這次也會在美國與跨黨派僑界餐會。

為了祝賀川普就任，游錫堃也以3套郵票作為伴手禮，而團員嘉義縣長張花冠也帶了1百個很特別，內有1佰元台幣的手工刺繡紅包作為這次前往美國祝賀的伴手禮。

游錫堃在臉書公布此次跨黨派組成的祝賀團成員，包括台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、立委呂玉玲、林為洲、林昶佐、柯志恩、陳亭妃、陳怡潔，以及國安會諮詢委員童振源等人，行程共8天，預計拜訪紐約、華府，並與僑界、美政界友人會面。

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