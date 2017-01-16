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川普就職祝賀團啟程 游錫堃：不辱使命、達成任務！

祝賀團出發前合影。（圖擷取自游錫堃臉書粉絲專頁）

2017-01-16  18:01

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長游錫堃今日下午，率領台灣祝賀團，出發前往美國參與候任總統川普的就職典禮，預計23日返抵國門。稍早游錫堃在臉書表示，這次除祝賀，也透過這個機會，感謝美國對蔡英文總統，過境時的超高規格禮遇。

綜合媒體報導，游錫堃說，這次率團前往美國，主要是祝賀川普就職，也藉此感謝美國，在小英總統出訪過境時，以超高規格禮遇、美國國會通過「2017國防授權法案」、「六項保證」決議案，以及支持台灣成為「國際民航組織」、「國際刑警組織」觀察員，不斷向前推動台美關係，也讓雙方互動「處於歷史上最佳狀態」。

游錫堃表示，此行盼在祝賀、感謝與交流等方面，「都能圓滿達成任務」，不辱使命。他也公布此次跨黨派組成的祝賀團成員，包括台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、立委呂玉玲、林為洲、林昶佐、柯志恩、陳亭妃、陳怡潔，以及國安會諮詢委員童振源等人。行程共計8天，預計拜訪紐約、華府，並與僑界、美政界友人會面。

游錫堃臉書全文：

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  • 前行政院長游錫堃今日下午率領台灣祝賀團，出發前往美國參與候任總統川普的就職典禮，預計23日返抵國門。（資料照，記者簡榮豐攝）

    前行政院長游錫堃今日下午率領台灣祝賀團，出發前往美國參與候任總統川普的就職典禮，預計23日返抵國門。（資料照，記者簡榮豐攝）

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