感恩行腳到日本 賴清德：友善連結

市長賴清德今天在日本東京記者俱樂部演講，對日本各界各界援助表達誠摯謝意。（圖擷取自臉書）

2017-01-16 16:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕去年2月6日大地震即將滿1週年，市長賴清德今天在日本東京記者俱樂部演講，對日本各界各界援助表達誠摯謝意，並分享台日交流看法，po文在臉書，搭起台日友誼橋樑。

賴清德表示，在台南地震發生的當天，日本安倍首相即刻致函台灣，表達願意提供一切所需要的援助。日本更在14 小時之後就派遣預備調查隊抵達地震現場，瞭解台南需要什麼，並捐贈善款以及物資。

來自日本各地方團體及個人的捐款也紛紛送暖到台南，包括在仙台、名古屋、東京的街頭，以及石垣島棒球場外和石川縣金澤市等地，都可以看到民眾為台南震災募款的身影。「日本雅虎更是發起『你捐多少，雅虎雙倍加碼捐出』募款活動，讓我們相當感動」。

賴清德表示，台日關係一直相當緊密，從二次世界大戰後「以德報怨」開始，歷經1996 年台灣舉行民選總統大選、台灣實現民主化後，李登輝前總統展開了「日語世代」，現階段則進入到因震災援助開啟友善連結的台日全新時代。

賴清德認為，新時代的台日關係應該以「友善連結」為關鍵，支持「友善連結」關係的，正是台灣與日本人民間相互的善意情感；對台灣而言，日本就像是如家人般親密的鄰居。台灣與日本都必須兼顧各自的國家利益，但是好好地培育超越國家利 益、連結兩地民眾的心意，也是政治的要務之一。