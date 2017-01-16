柯P勞軍體驗射擊 射六發擊中...

台北市長柯文哲率隊勞軍，還下場射擊體驗。（圖：軍聞社提供）。

2017-01-16 16:58

〔記者羅添斌／台北報導〕台北市長柯文哲今天率台北市敬軍團，到新竹地區部隊勞軍，柯文哲還親自進行輕兵器的射擊模擬，體驗戰場上可能會遭遇到壓力，相關人士說，柯文哲眼力不錯，手感也好，今天打的是七十五公尺的射擊體驗，打六發中了五發。

看到柯文哲到部隊勞軍，許多年輕的阿兵哥笑的很開心，還一直盯著柯文打量，不敢相信可以見到柯文哲本人。

柯文哲今天率領兵役局長傅永茂等局處首長與台北市軍人服務站等人，先後前往北測中心、陸軍裝甲542、584旅、湖口聯保廠及裝訓部等單位，慰問駐軍部隊戰訓辛勞，致贈加菜金，並與官兵合影留念。

柯文哲還親自體驗戰場抗壓模擬，了解官兵在敵情不明、彈藥有限的情況下，如何克服戰場恐懼心理，進而強化自身心理抗壓性，敬軍團對國軍訓練的現代化與科技化，留下深刻的印象。

中午柯市長也與役男們餐敘，關心部隊裡的生活與訓練情形，並鼓勵他們勇於挑戰部隊訓練，珍惜服役時光，相信對退伍後的職場生涯有正面幫助，更可為邁入社會做好準備。

柯文哲表示，春節期間國軍弟兄仍需輪值戰備，無法返鄉過節，為保家衛國盡一己之力，表達最深的感謝，並預祝春節愉快。

台北市長柯文哲率隊勞軍，阿兵哥笑的好開心，直盯著柯文哲看。（圖：軍聞社提供）。