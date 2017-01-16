主席選舉搶黃復興票 「過世退將」收到動員通知

國民黨主席洪秀柱（右二）、副主席郝龍斌（右一）、吳敦義（左）等人爭逐主席大位。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-01-16 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉如火如荼，被認為能左右勝負的黃復興黨部，成為各個候選人重視的兵家必爭之地。國民黨現任主席洪秀柱預計2月14日出席民國106年春節退役將領聯誼餐會，特別讓黃國樑支部廣發邀請函，連已過世的退將都寄送，令家屬感到哭笑不得。

根據《聯合報》報導，黃復興黨部黃國樑支部將於2月14日中午，於台北市三軍軍官俱樂部舉行「民國106年春節退役將領聯誼餐會」，寄送給黨員的邀請函還附上小卡，要求黨員回報出席與否以及軍種兵科。

但有收到邀請函的黨員家屬指出，他們的退將父親已過世多年，卻不斷接到黃國樑黨部的活動邀請函，以及催促出席的動員電話通知，感覺黨務混亂，忠貞黨員好像只被當成投票的工具、不受尊重，令他們無奈、不耐。