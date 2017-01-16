投入高雄市長初選 趙天麟：已向陳菊報告

民進黨立委趙天麟今發表四款賀年小物，以「2017、高雄一起」的諧音為主軸，並融入高雄意象。（記者楊淳卉攝）

2017-01-16 16:28

〔記者楊淳卉／台北報導〕距離2018年縣市長選舉還有一年多，民進黨內高雄市長選舉競爭已浮上檯面！有意參選的謝系民進黨立委趙天麟今發表四款春節「賀年小物」，有提前為選戰暖身的意味。趙天麟受訪表示，他已向陳菊表達他投入初選的意願，並得到陳菊祝福；至於何時正式宣布參選？他則說「等端出牛肉的時候，就是我宣布參選的時候」。

高雄市長選情激烈，包括趙天麟、同屬謝系的民進黨立委管碧玲、隸屬新潮流的陳菊親兵劉世芳、民進黨立委陳其邁、正國會支持的民進黨立委林岱樺都有意參選。

趙天麟受訪表示，他已於日前向高雄市長陳菊報告投入初選的意願，也親口得到陳菊的祝福鼓勵，希望他加油、放手去做，他非常感謝陳菊；他也說，他非常喜歡陳菊，陳菊也是很多市民的偶像。

對於新系民進黨立委許智傑今公開表態支持劉世芳，未參選立委已開始「選邊站」，趙天麟則認為，陳菊所屬新系會總動員支持，絕對不能意外，喊不公平就是對民進黨派系不了解。

趙天麟也說，自己看得比較淡，想說走自己的路，而他的強項就是辦活動、帶動政見；民進黨初選的規則就是全民調，非常公平。

趙天麟也強調，他目前為止都未打出「人形立牌」牌，原因是因想主打「政見牛肉牌」，不要讓大老模糊焦點，因此目前確實沒有要請陳菊、前行政院長謝長廷等政治人物幫忙站台。

至於外傳菊系全力拉抬劉世芳聲勢，但以半年為限，萬一強拉不成將轉而支持趙天麟，趙天麟對此表示沒有聽說。