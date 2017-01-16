林佳龍：交通決策官員「從台北看天下」
2017-01-16 15:36
〔記者黃鐘山／台中報導〕縣市首長力推軌道建設，交通部和外界質疑是錢坑？台中市長林佳龍今日重砲回擊，直批交通決策官員「從台北看天下」，強調力爭軌道運輸是過去重北輕中南、城鄉發展失衡的「校正」，民進黨執政就是要推動「交通正義」，否則政黨輪替有什麼意義？
林佳龍力推的「大台中山手線」，曾被交通部質疑軌道運輸維養不易，沒有實質需求，而高鐵延伸到屏東、桃園和嘉義市鐵路高架化等各縣市的軌道運輸，也被外界質疑恐是錢坑。
中市府交通局長王義川今日在市政會議強調，整體軌道路網才是城市永續發展的基礎，山手線自償率、財務上都已通過行政院設定標準，創造性財務計畫和日後經濟效益也都被中央肯定，市府會延續推動。現在不做，以後經費不斷增加會更困難。
他也說，有一位交通部審查委員第一次看到山手線的報告，就反射性質疑「台中市有錢嗎？」甚至自稱沒有去過大甲、后里，竟問「那裏有人住嗎？」交通局為此希望邀請有疑慮的委員來台中看看，深入了解山手線對大台中長遠整體發展的重要性。
林佳龍做總結時表示，軌道建設不能只從政府財政來看，要看發展帶來的整體效益，納入人民的聲音。有人說「軌道運輸違反時代潮流」，他的看法剛好相反。像洛杉磯、舊金山，車多到處塞，因此回歸綠色、人本的軌道運輸，西雅圖甚至提出未來30年軌道運輸的計畫。
林佳龍強調，過去重北輕中南部，力爭軌道運輸是對城鄉發展失衡的「校正」，民進黨執政就是要推動「交通正義」，否則政黨輪替有什麼意義？他也呼籲外界不要從台北看天下，能夠了解山手線對台中都市縫合及未來50年發展有重大助益。
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