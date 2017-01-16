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小英嘆公親變事主 勞動部這麼說

2017-01-16  15:48

［記者吳柏緯／台北報導］總統蔡英文日前出訪時被問到近期一例一休的爭議時，感嘆政府「公親變事主」，並要勞工自立自強與雇主談，引發討論。今天上午勞動部長郭芳煜出面緩頰，表示總統是想表達「勞基法修法後對勞工的保障提升很多。」

勞動基金運用局上午舉行局長交接儀式，郭芳煜出席時針對總統近日的談話作出回應。郭芳煜說明，總統的用意是強調修法過後，對勞工權益提升很多。他並表示，站在勞動部的立場，會好好處理檢討相關函釋、配套措施，不悖理立法意旨，不能傷害勞工權益，也符合企業需求。

一例一休、加班費等勞動新政自去年12月底陸續上路後，僅剩第34條規定勞工輪班更換班次時，至少應有連續11小時休息，施行日期尚未出爐。郭芳煜說，因為影響層面廣、產業界也有不同的樣態，勞動部將與受衝擊產業完善溝通後，像是交通運輸業等，再決定實施日期，會由行政院拍板。

郭芳煜強調，牽涉勞資權益的議題都要審慎處理，並做完善規劃，不該急就章，才能真正保障勞工。

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  • 總統蔡英文感嘆政府「公親變事主」，並要勞工自立自強與雇主談，引發討論。勞動部長郭芳煜出面緩頰，表示總統是想表達「勞基法修法後對勞工的保障提升很多。（資料照，記者陳志曲攝）

    總統蔡英文感嘆政府「公親變事主」，並要勞工自立自強與雇主談，引發討論。勞動部長郭芳煜出面緩頰，表示總統是想表達「勞基法修法後對勞工的保障提升很多。（資料照，記者陳志曲攝）

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