憂常任文官培育 管碧玲反對區長以機要任用
2017-01-16 15:33
〔記者王榮祥／高雄報導〕綠委提案修法將區長改機要任用！民進黨立委管碧玲透過臉書表示反對立場，強調重點應在領導，機要制度會誘發「效忠」、不是「效能」，且一旦將直轄市區長職務抽掉，常任文官人才培育將受重大衝擊。
管碧玲認為區長改機要是委員提案，並非黨的政策，民進黨政府應用最明快的速度表態，這件事不可任令社會誤解蔓延，她個人則是反對。
管碧玲指出，區長並非隨政策進退的職務，不宜以機要任用，行政效率的問題是局長領導能力的問題，不是常任文官制度的問題。
在政府體制內，9～10職等是常任文官體系培植人才很重要的職位，割除一整個層級，高考及格的公務員，將面臨到8職等、9職等被卡死困境，國家如何培養常任文官？
由於行政組織金字塔型特色，目前政府體制已在10職等出現塞車狀況，公務員一句順口溜，叫久（9職等）等到死（10職等），已經久等到死了，再把直轄市區長職務抽掉，常任文官人才培育將受重大衝擊。
以高雄市而言，各局處主任秘書已被改成可機要職任用，如果區長再改（馬上再少35個10職等缺），對常任文官體系衝擊太大，未來的常任副首長備用人力將會變少。
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