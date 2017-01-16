「泡麵論」質疑郝吳柱 韓國瑜：16年來不敢脫離基層

韓國瑜接受網路媒體直播節目專訪。（記者陳紜甄攝）

2017-01-16 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司前總經理韓國瑜參選國民黨主席，與現任主席洪秀柱、前副總統吳敦義、前台北市長郝龍斌爭逐大位，他今天上網路媒體直播節目，強調自己與3位前輩的不同之處，就是他始終沒有離開基層，未與社會脫節。

韓國瑜今天接受《ETtoday東森新聞雲》直播節目專訪，他在訪問中表示，洪秀柱、吳敦義、郝龍斌3位前輩各有優點，但他只質疑一件事，就是他們有沒有自己到便利超商買過一杯咖啡、茶葉蛋或是泡麵？

韓國瑜強調自己不是攻擊，只是質疑他們的思維、價值觀是否已經跟民眾脫節。他聲稱自己雖然離開政壇16年，但他從來不敢離開基層，這16年來他都是跟人民在一起，既然要吃政治這碗飯，你絕對不能脫節。