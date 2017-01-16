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黨主席參選人落水救誰？韓國瑜：通通淹死！

2017-01-16  15:28

〔記者陳紜甄／台北報導〕北農總經理韓國瑜日前宣布投入國民黨主席參選，深受外界矚目。外界質疑他選假的，目的是參選立委。不過，今早韓國瑜接受電視專訪提到，「開工沒有回頭路」，會全力以赴選上黨主席。

專訪期間，韓國瑜並玩起了快問快答，挑戰一句話回答問題。令人出乎意料的是，三位黨主參選人洪秀柱、郝龍斌、吳敦義，如果通通落水，會救誰？韓國瑜竟回答：我自己也跳進去算了，通通淹死！

另外，主持人繼續追問，請用一句話形容三位黨主席。他表示，吳敦義「經驗豐富」、郝龍斌「忠厚善良」，洪秀柱在媒體中脫下假髮，讓他嚇一跳，要洪以後不要再脫。

至於誰能代表國民黨在2020參選總統？他表示，現在講這個太早，若不馬上改革，明年地方選舉都過不去，就要全額交割了。另外，韓國瑜用三句話向市長柯文哲告白．「從素昧平生到開始見面交往，接著希望先友後婚，最後雖沒併肩作戰但仍互相祝福。」

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  • 韓國瑜表示今早玩快問快答，答案出乎意料。（記者陳紜甄攝）

    韓國瑜表示今早玩快問快答，答案出乎意料。（記者陳紜甄攝）

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