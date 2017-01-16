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花圈敬賀變敬輓 王定宇很自責…

2017-01-16  15:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕網路流傳一張照片，立委王定宇送給結婚新人的花圈，上面寫著「百年好合」，左下方落款卻發生筆誤，敬賀變敬輓，引發議論，還被虧說「婚姻果然是愛情的墳墓」；對此，他在臉書PO文說明很自責，強調這是受託書寫老師的疏失，當場發現已有立刻處理，也取得主人家的諒解。

這張筆誤的花圈照一直被轉傳，有網友打趣地說「婚姻果然是愛情的墳墓」，但很多民眾認為，業者的無心之過既然已緊急修正，應適可而止，畢竟新人是無辜的，不該被戲謔。

王定宇表示，服務處委託書寫的老師，因處理婚喪喜慶的工作量很大，忙中出錯，他很內疚，但「我們更應該致歉」。

王定宇說，當事人是他的朋友，雖然沒有覺得什麼，也未見怪，「我們仍覺得非常失禮」，已當面致歉，取得諒解。

王定宇指出，寫錯新人不妥，也牽涉隱私，一切都已落幕，不宜再繼續轉傳，也請各界切勿露出他們的名字。

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  • 王定宇自PO臉書，對筆誤花圈做說明。（記者吳俊鋒翻攝）

    王定宇自PO臉書，對筆誤花圈做說明。（記者吳俊鋒翻攝）

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