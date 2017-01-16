爭取3千萬清淤新竹漁港 預計9月完工

新竹漁港航道淤積嚴重，影響漁民出海捕魚，新竹市政府向漁業署爭取3千萬經費進行疏浚工程。（記者王駿杰攝）

2017-01-16 14:34

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹漁港航道淤積嚴重，影響漁民出海捕魚，新竹市政府向漁業署爭取3千萬經費進行疏浚工程，將針對新竹漁港航道進行大規模的清淤，預計9月完工，有望打造更安全的出海道路。

市府今辦理「新竹漁港疏浚工程」開工動土典禮，市長林智堅協同產發處長翁義芳出席，依循古禮焚香起鏟、動土鳴炮，祝禱工程順利。

產發處指出，該工程主要工項為航道疏浚，疏浚長度將達1090公尺、寬度60公尺，除出動挖土機、平台船，還引進國內少見的絞吸船及抽砂管進行疏浚，預計清淤約17萬立方淤土，預計堆置在北堤處來做為沙灘復育。

林智堅說，新竹漁港長期因「突堤效應」，造成港口淤沙嚴重，漁民出海捕魚還得配合潮汐時間，因此市府向漁業署爭取3千萬經費，進行疏浚工程，9月完工後可大幅提升船隻航行的安全性。

林智堅指出，市府將打造全新南寮漁港景點，目前已投入2億6千萬元推動「新竹漁人碼頭計畫」，同區域的國際風箏賽場第一期工程已經完工，目前第二期工程正在施工，包括舊港水域周邊環境改善、浮覆地親子公園、新竹漁港入口區防風林綠化及休憩空間再造等工程，今年也將陸續動工。

此外，林智堅說，市府未來預計再投入3億2千萬進行新竹漁港直銷中心暨舊漁港改造、漁港作業區周邊環境改善等工程，今後，新竹漁港的風貌將有大幅度改變，成為市民休閒減壓的觀光休憩漁港。