「頌新都」春聯表態選市長？ 王定宇這樣說…

立委王定宇自製春聯，在服務處開始發送，向鄉親賀年。（記者吳俊鋒攝）

2017-01-16 14:16

〔記者吳俊鋒／台南報導〕立委王定宇印製雞年的春聯與門聯，有別於以往用選區「新豐」為主題，這次的內容提到了「臨舊郡」與「頌新都」等字句，橫批為「美麗台南城」，引發揣測，意在表態角逐2018市長寶座，對此，他希望大家「別想太多」，強調目前先做好中央民代的職責，努力爭取建設，提升地方發展才是最重要。

王定宇自製的春聯為「鵲舞臨舊郡、雞鳴頌新都」，門聯則是「喜鵲飛舞臨舊郡、金雞啼鳴頌新都」，加上美麗台南城的橫批，今天於歸仁服務處開始發放，不少支持者排隊領取，文句引起矚目，尤其被認為所提及的內容都已跨越選區，有表態角逐市長之意。

民眾認為臨舊郡、頌新都等，意指縣市合併前後的現況，而美麗台南城更讓人產生聯想，王定宇要透過新春拜年，傳達更上層樓的訊息。

對此，王定宇笑稱，內容是服務處團隊所構思，字句斟酌，並商請前市府民政局專門委員鄭枝南書寫，用心製作，但純粹向鄉親賀年而已，並無特別意涵。

王定宇說，上任以來，已經為地方爭取很多重大建設，自己的努力，絕對讓鄉親有感，在中央如何協助市長賴清德的施政，這才是目前最重要的。