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辭台南副市長 顏純左：我終將回來

顏純左與市長賴清德合照的宣傳看板。（記者洪瑞琴翻攝）

2017-01-16  13:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市副市長顏純左將於1月23日離職，投入2018台南市長選舉，他在臉書PO文宣告消息「離開不是為了離開，而是為了他日再聚，再見，我終將回來」，街頭上也分別掛起他跟民進黨主席蔡英文、市長賴清德合照的新看板，新春賀歲中，增添選舉氛圍熱鬧。

顏純左表示，「果子的離樹，不是因為風的追逐，是要孕育下一個生命」，回想與大家相處的4295個日子，內心悸動不已，在傳承的年代總是需要抉擇， 「離開不是為了離開，而是為了他日再聚，再見，我終將回來」。

顏純左表示，他的服務團隊來自各行各業，有退休校長老師，也有公司的董事長、廟宇的主事者、社團領袖、里長理事長，也有一般的家庭主婦，重要的是，他們全都是多年的好友，肯定他的為人和理念，不求回報一起為台南市打拚，大家就像一家人，是溫暖的大家庭。

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  • 顏純左與民進黨主席合照的新年賀歲看板。（記者洪瑞琴翻攝）

    顏純左與民進黨主席合照的新年賀歲看板。（記者洪瑞琴翻攝）

  • 副市長顏純左在臉書宣告1月23日離職記者會。（擷自臉書）

    副市長顏純左在臉書宣告1月23日離職記者會。（擷自臉書）

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