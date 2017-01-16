辭台南副市長 顏純左：我終將回來

顏純左與市長賴清德合照的宣傳看板。（記者洪瑞琴翻攝）

2017-01-16 13:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市副市長顏純左將於1月23日離職，投入2018台南市長選舉，他在臉書PO文宣告消息「離開不是為了離開，而是為了他日再聚，再見，我終將回來」，街頭上也分別掛起他跟民進黨主席蔡英文、市長賴清德合照的新看板，新春賀歲中，增添選舉氛圍熱鬧。

顏純左表示，「果子的離樹，不是因為風的追逐，是要孕育下一個生命」，回想與大家相處的4295個日子，內心悸動不已，在傳承的年代總是需要抉擇， 「離開不是為了離開，而是為了他日再聚，再見，我終將回來」。

顏純左表示，他的服務團隊來自各行各業，有退休校長老師，也有公司的董事長、廟宇的主事者、社團領袖、里長理事長，也有一般的家庭主婦，重要的是，他們全都是多年的好友，肯定他的為人和理念，不求回報一起為台南市打拚，大家就像一家人，是溫暖的大家庭。