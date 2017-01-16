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林靜儀「雞力」紅包袋 支持性平、鼓勵出櫃

2017-01-16  12:59

〔記者蕭婷方／台北報導〕春節將屆，由於傳統許多家庭，女性和年輕人會受到傳統壓力，民進黨立委林靜怡今公布「雞力（激勵）紅包袋」，上有「這一年辛苦了，明年擬回家吃年夜飯」、「別問我收入了，你們才是我最大的財富」等創意用語，支持性平。

也有關心同性議題紅包袋，上設計「別問我結婚的事，我在等修法」的紅包袋，讓同志也能彼此「會心一笑」。

紅包袋共有六版本，自即日起公開發送，初步共有五百份紅包袋，中部鄉親可到位於南投市的「協作平台」索取；北部民眾則可附上回郵寄到台北市中正區濟南路一段3-1號906室的林靜儀立委辦公室索取

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  • 綠委林靜儀設計雞力紅包袋，支持性平、鼓勵同志出櫃（記者蕭婷方攝）

    綠委林靜儀設計雞力紅包袋，支持性平、鼓勵同志出櫃（記者蕭婷方攝）

  • 綠委林靜儀設計雞力紅包袋，支持性平、鼓勵同志出櫃（記者蕭婷方攝）

    綠委林靜儀設計雞力紅包袋，支持性平、鼓勵同志出櫃（記者蕭婷方攝）

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