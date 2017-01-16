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曹啟鴻、張花冠同台 「曹下張上」謠言不攻自破

農委會主委曹啟鴻（右）與嘉義縣長張花冠同台。（記者蔡宗勳攝）

2017-01-16  12:55

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕日前某媒體報導農委會主委曹啟鴻倦勤求去，並將由嘉義縣長張花冠接棒，雖然曹、張兩人都否認，因言之鑿鑿，仍引發熱論，今天上午曹、張同台互動熱烈，兩人也都以幽默口吻評論這起烏龍報導，讓曹下張上謠言不攻自破。

農委會今天上午十點在嘉義縣水上鄉大崙村舉辦「促進友善環境農業，善用各種肥料資材田間示範觀摩會」，由曹啟鴻親自南下主持，張花冠也應邀到場，這是「曹啟鴻去職、張花冠接棒」傳言之後，兩人首度同台，其互動備受注目。

曹啟鴻笑說，外界傳說他要去職，真的不太厚道，因為如果要叫他走路，起碼等到「吃完尾牙」，那有連尾牙都不給吃。

張花冠也強調，曹啟鴻是嘉義女婿，也是她所敬重的「大哥」，根本不可能取而代之，況且曹是歷任農委會主委中表現最優異者，如此認真的主委被謠傳倦勤，真的有些離譜。

農委會主委曹啟鴻（左二）與嘉義縣長張花冠（左三）同台互動。（記者蔡宗勳攝）

農委會主委曹啟鴻（右二）與嘉義縣長張花冠（右一）參觀友善環境果園。（記者蔡宗勳攝）

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