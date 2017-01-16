退休教師：我領18趴 我支持年金改革

2017-01-16 12:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕公視「有話好說」節目主持人陳信聰今天在臉書貼出一封觀眾來信，該信來自一名70歲的退休教師林老師，他希望陳信聰能在節目中公開此信，讓社會大眾了解他的肺腑之言。林老師說，他自退休後已領國家1200萬元，他認為國家待他不薄，為了子孫的將來，他「無條件支持」年金改革，不明白那麼多人在抗爭什麼？

年金改革國是會議即將在本月21日、22日登場。陳信聰今天在臉書貼文寫道，一早上班收到一封林老師的來信，信以「我領18趴，我支持年金改革（無條件）為題」，希望他能在節目上公開，以表支持改革之意。陳信聰看了這封信後說，很多軍公教，令人充滿敬意。林老師以真實姓名署名寫信，但陳信聰基於維護隱私，公開之際還是隱去了可辨識的個人身分文字。

林老師在信中寫道，他自民國83年退休以來，每年領八成五薪水、養老給付18趴，平均每個月至少5萬元，已經領了國家至少1200萬元，他覺得「夠了」，政府待他不薄，上天給他的「夠多了」。

林老師說，他有孩子、有孫子，知道要為子孫的將來著想，不能只為眼前的自己打算。因此他無條件、百分之百支持年金改革。他也說到，「公平正義就這麼簡單」，不明白那麼多人在抗爭什麼？希望這封信讓社會大眾了解他的肺腑之言。