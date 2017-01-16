詹啟賢參選黨魁？ 蕭萬長：支持他參選

前副總統蕭萬長今天受訪指出，他認為詹啟賢有使命感，並說支持他參選國民黨主席。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-01-16 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕已請辭國民黨副主席的詹啟賢，日前傳出有意角逐黨魁，還獲好友鴻海董事長郭台銘支持。前副總統蕭萬長今天接受媒體訪問表示，他認為詹啟賢有使命感，並說「支持他參選」。

綜合媒體報導，蕭萬長今天上午參加長風基金會成立茶會，受訪時說到，詹啟賢要選黨主席確實和他聊過，他稱讚詹啟賢有使命感，但不敢給建議，參選與否要詹啟賢自己做決定。蕭萬長更說 「支持他參選」。

詹啟賢今天上午接受廣播節目專訪表示，過去連北京方面國台辦的人，都問過他是否參選黨主席的問題，他將在農曆春節前給答案。