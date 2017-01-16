| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 政治

詹啟賢參選黨魁？ 蕭萬長：支持他參選

前副總統蕭萬長今天受訪指出，他認為詹啟賢有使命感，並說支持他參選國民黨主席。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-01-16  12:58

〔即時新聞／綜合報導〕已請辭國民黨副主席的詹啟賢，日前傳出有意角逐黨魁，還獲好友鴻海董事長郭台銘支持。前副總統蕭萬長今天接受媒體訪問表示，他認為詹啟賢有使命感，並說「支持他參選」。

綜合媒體報導，蕭萬長今天上午參加長風基金會成立茶會，受訪時說到，詹啟賢要選黨主席確實和他聊過，他稱讚詹啟賢有使命感，但不敢給建議，參選與否要詹啟賢自己做決定。蕭萬長更說 「支持他參選」。

詹啟賢今天上午接受廣播節目專訪表示，過去連北京方面國台辦的人，都問過他是否參選黨主席的問題，他將在農曆春節前給答案。

廣告
  • 詹啟賢今天上午接受廣播節目專訪表示，過去連北京方面國台辦的人，都問過他是否參選黨主席的問題，他將在農曆春節前給答案。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    詹啟賢今天上午接受廣播節目專訪表示，過去連北京方面國台辦的人，都問過他是否參選黨主席的問題，他將在農曆春節前給答案。（資料照，記者叢昌瑾攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨 蕭萬長 詹啟賢 黨主席 黨魁
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鐵板素蚵仔
丸子親子丼
香橙風熱巧克力
羹湯勾芡何時下？
轉寄

標題：詹啟賢參選黨魁？ 蕭萬長：支持他參選


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月16日‧星期一‧丙申年臘月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.