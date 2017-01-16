民調小贏賴清德 侯友宜：毫無意義

2017-01-16 12:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕2018新北市長選舉由誰接棒引發話題，日前美麗島電子報實施民調，新北市副市長侯友宜支持度小贏台南市長賴清德，政治人氣扶搖直上。侯友宜今天表示，只要在新北市的一天，將全力以赴、積極做事，替市民創造幸福感。對於是否接班，未正面回應。

侯友宜今天出席新北市雞年小提燈亮相記者會，他致詞表示，雞年願望不需要高喊賺大錢，只要每一位市民，能夠隨心所欲吃麻油雞、桶仔雞，到夜市吃一頓粗飽就很幸福，不要物價波動到連麻油雞、桶仔雞都吃不起，那就慘了。

媒體關注，2018市長選舉民調，侯友宜和賴清德PK大有勝算，侯友宜轉移焦點，不談政治，在乎的是民眾生活中的小確幸。

侯友宜說，麻油雞和桶仔雞，是國民小時候最喜歡的美食，但物價一直上漲，薪水不漲，要隨心所欲吃桶仔雞和麻油雞變得很困難，民眾在乎的是這些小確幸的幸福感，多年來台灣社會紛紛擾擾，面對當前狀況，所有人應該靜下心來好好做事，把握每一分、每一秒，替民眾創造經濟和幸福感，才是最重要的，其他議題不需要討論、也不需要了解，那是毫無意義的事情。

媒體追問，是否當新北戰鬥雞，讓民眾都有桶仔雞可以吃？

侯友宜回應，只要在新北市的一天，就會積極做事、全力以赴、把握當下，替民眾創造更多經濟效益和幸福感，他樂意當「戰鬥雞」，把幸福回饋市民，這是應盡的本分，其他議題沒有意義，不需要討論。