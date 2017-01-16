提案開放區長政務任命遭批綁樁 綠委槓上藍委

立法院國民黨黨團首席副書記長王育敏、副書記長李彥秀與立委林德福召開「區長變綁樁工具人、踐踏文官何時休」記者會。（圖由立法院國民黨黨團提供）

2017-01-16 12:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕民進黨立委提案修法，開放直轄市市長得以「機要人員」任用區長，遭國民黨批評為酬庸與綁樁，破壞文官體制。提案人之一、民進黨立委羅致政說，此提案出發點是由於基層抱怨，公務區長「不和地方博感情」，無法及時反映民意，連帶使得市政效率變差，為提升市政治理效能，方提出此案討論。民進黨立委陳亭妃則說，此提案是使行政首長有更大的用人彈性，促進區政與市政緊密結合，泛政治化討論非常可惜，且若說綁樁，新北市是國民黨執政，「難道我們幫朱立倫或侯友宜綁樁嗎？」

民進黨立委羅致政、陳其邁、陳亭妃與陳賴素美，提案修改《地方制度法》第58條，主張放寬直轄市區長的出任資格，除常任文官外、也納入機要任命，採政務與常務雙軌制。此修法遭國民黨質疑是「為選舉綁樁」，立法院國民黨黨團今上午舉行記者會批評此修法是「踐踏文官的政治分贓」。

國民黨立委王育敏說，所謂「機要人員」講白了就是政府首長親信，她認為文官制度專業性高，不容輕易破壞，奉勸蔡政府應該超越藍綠思考，不要只想著綁樁。國民黨立委林德福則指控，提案修法的就是想選舉的民進黨立委，修法就是綁樁、要酬庸式地分配給輔選的人，且現在6都有5都是綠營執政，「他們想要永遠執政，就去動這條法」。國民黨立委李彥秀則認為，6都區長是第一線接觸民眾的人，文官能根據專業將民意回應到公務體系，才有機會把事情做好。

各縣市鄉鎮市長本為民選，政治性高，升格為直轄市後改由市長依法官派文官。羅致政舉自身選區新北市說明，自升格以來，有許多里長向他抱怨行政效率有落差，甚至有些公務區長「從來不和地方博感情」，很少在地方現身，處理事情效率完全比不上民選鄉鎮市長，更遑論聽取民意、使政策反映民情。他認為，若開放政務任命，區長作為政府團隊代表，能更了解市府團隊的施政理念，且政務任命一般更會積極回應民意需求。陳亭妃也說，區長和民眾接觸多，是直接推動行政的角色，希望未來首長有較大的人事任用空間，以促進區政與市政緊密結合。此次修法是提出討論，主張納雙軌制，政務官與事務官的比例也都能再討論。

至於被批是酬庸修法，陳亭妃回應說，這個修法是希望讓市政推動更有效能，絕對無關酬庸與綁樁，國民黨把所有的問題都「泛政治化」非常可惜。陳亭妃與羅致政說，民進黨執政佔直轄市多數是事實「沒有話講」，但新北市執政黨是國民黨，「難道我們幫朱立倫或侯友宜綁樁嗎？」希望國民黨對人事任用調整的想像不要這麼狹隘。