港議員被毆涉政治介入 立委：國安問題

2017-01-16 11:58

〔記者蕭婷方／台北報導〕「香港眾志」秘書長黃之鋒及香港議員羅冠聰等人七日入境台灣時遭統派人士「暴力接機」，事涉竹聯幫大老、中華統一促僅黨總裁「白狼」張安樂的兒子張瑋等黑道勢力介入；由於黑道精確掌握黃之鋒一行人不公開的行程，立委今質疑有政治力介入，已成國安問題。

警政署證實，現有兩大黑道幫派涉入暴力接機活動，現已召集檢、警、調、國安單位擴大清查；警政署長陳國恩日前也下令，不能再出事。

民進黨立委劉世芳今早受訪時指出，由各方情資，香港的年輕議員與秘書長來台，未在香港與台灣對外公布行程，但資訊卻被明確掌握，質疑香港事先提供台灣黑道情資，直言已非台灣內部治安問題，「國安單位應該要正視問題」。

時代力量黨團總召徐永明也說，事件已非資安問題、是國安問題。