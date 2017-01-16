區長改機要職遭質疑綁樁 羅致政：更貼近民意
2017-01-16 11:47
〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨立委提案修正地方制度法，將直轄市及各市的區長改為市長也可任命機要人員出任，由於提案已在上會期付委 ，等待委員會審查，引起諸多政治聯想。對此，民進黨立委羅致政今解釋，從執政團隊的角度思考，讓區長能更貼近民意。
現行地方制度法規定，直轄市、市區公所，置區長一人，由市長依法任用，由市長依法任用文官出任。民進黨立委羅致政、陳其邁、陳亭妃、陳賴素美等人提出地方制度法修正草案，改為區長「由市長以機要人員方式或依法任用」。
該提案遭前台南縣長蘇煥智質疑，區長改為機要職，可能造成行政資源更有效集中在市長派系，不同意見很難出聲。外界也質疑為市長綁樁。
羅致政今表示，現直轄市區長本來就是官派，沒有選舉與綁樁的問題，沒有酬庸綁樁的問題；現行區長多由文官派任，從執政團隊的角度思考，貼近民意、創造更有效能的政府才是問題。
國民黨團總召廖國棟今早受訪時則認為，現行做為對基層人員很不公平，文官本來有陞遷管道，現在硬塞了政務人員，讓正常的陞遷程序被堵塞。
民進黨團總召柯建銘僅回，該案過去立法院討論過，委員會現在還沒通過，還在審查中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 退將赴中不砍退俸擬改罰鍰 立委批「棒子不夠大」
- 50部哈雷替小英開道 姚文智：輸人不輸陣
- 質疑年改國是會議地點有變 軍公教絕食抗議
- 綠委提案區長機要任用 國民黨：選舉綁樁
- 星期專訪》警署長陳國恩:幫派染黑民主 禁警和稀泥
網友回應
熱門新聞
- 月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚
- NBA》一人切入三人假摔 網友推爆：這輩子沒見過！（影音）
- 費玉清 6月首度攻蛋 藏什麼玄機
- 澳網上午開打盧彥勳打頭陣 今日賽事預告與轉播
- 遭「假老公」騷擾多年 資深女主播憂人身安全
- 超狂計程車變身「牽亡車」 網友：直達奈河橋
- 中職》富邦悍將今開訓 3大咖球星合約還在談
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cold air mass to send temperatures plunging this week
- 基隆國中教育會考簡章公告 5/20、21考試
- 染黑民主… 國安啟動 徹查境外擾台勢力
- 比全球平均多3分鐘 色情網站看最久的國家是...
- 省下一半人力 農改場研發「豆類振動篩選分級機」
- 2個月來首跌 汽柴油各降3、4角
- 澳網》錦織圭五盤辛苦晉級 穆古魯莎負傷突圍
- 上班一族1月徵文─百工心願
- 復航員工專案就業媒合 提供1400個職缺
- 《中日對照讀新聞》地球に3頭 iPSでサイの絶滅救え 以iPS拯救全球僅剩3頭的瀕危白犀牛
- 為幫老公斬桃花 宜蘭縣府前科長被下屬詐753萬
- NBA》禪師想要甜瓜走？安東尼回應了
- 川普就職音樂會 夢幻女郎辭演
- 華南金改內規 林知延恐丟董事
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Joshua Wong speaks about struggle for democracy
- 王天寬／旅行或其他
- 台南傳統市場拚買氣 年貨應有盡有
- 維納斯的呢喃（1／16～1／22）
- 金包里慈護宮 修繕、重建喬不攏
- 北市400學生腹瀉 病因確認是仙人掌桿菌
- 〈異同OPEN講〉看不到≠不需要
- 高雄四大燈會迎金雞 打造幸福燈城
- NCAA》領先19分還要「空中接力」 教練氣炸衝上場
- 充氣娃娃代打開場 玖壹壹攻蛋自評XX分
- 中小學生化身「磚」家 窺見台南老街風華與學問
- 〈50 Plus〉記性和忘性
- 血液基金會爭議 醫界建議納健保
- （影音）甩強國封殺風波 盧廣仲廁所錄新歌
- （影音）網友高潮惹！被讚「有什麼難得倒妳」 小S神回…
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 HK lawmakers’ assault suspect back in Taiwan
- 本票超強大 畫押、簽符號都有效
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 陳俊秀 減10公斤變輕盈
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：區長改機要職遭質疑綁樁 羅致政：更貼近民意
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分