| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 政治

區長改機要職遭質疑綁樁 羅致政：更貼近民意

2017-01-16  11:47

〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨立委提案修正地方制度法，將直轄市及各市的區長改為市長也可任命機要人員出任，由於提案已在上會期付委 ，等待委員會審查，引起諸多政治聯想。對此，民進黨立委羅致政今解釋，從執政團隊的角度思考，讓區長能更貼近民意。

現行地方制度法規定，直轄市、市區公所，置區長一人，由市長依法任用，由市長依法任用文官出任。民進黨立委羅致政、陳其邁、陳亭妃、陳賴素美等人提出地方制度法修正草案，改為區長「由市長以機要人員方式或依法任用」。

該提案遭前台南縣長蘇煥智質疑，區長改為機要職，可能造成行政資源更有效集中在市長派系，不同意見很難出聲。外界也質疑為市長綁樁。

羅致政今表示，現直轄市區長本來就是官派，沒有選舉與綁樁的問題，沒有酬庸綁樁的問題；現行區長多由文官派任，從執政團隊的角度思考，貼近民意、創造更有效能的政府才是問題。

國民黨團總召廖國棟今早受訪時則認為，現行做為對基層人員很不公平，文官本來有陞遷管道，現在硬塞了政務人員，讓正常的陞遷程序被堵塞。

民進黨團總召柯建銘僅回，該案過去立法院討論過，委員會現在還沒通過，還在審查中。

廣告
  • 立委羅致政指提案區長改機要職，是要讓區長更貼近民意。（資料照，記者何玉華攝）

    立委羅致政指提案區長改機要職，是要讓區長更貼近民意。（資料照，記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 區長 廖國棟 綁樁 羅致政
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鐵板素蚵仔
丸子親子丼
香橙風熱巧克力
羹湯勾芡何時下？
轉寄

標題：區長改機要職遭質疑綁樁 羅致政：更貼近民意


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月16日‧星期一‧丙申年臘月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.