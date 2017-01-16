區長改機要職遭質疑綁樁 羅致政：更貼近民意

2017-01-16 11:47

〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨立委提案修正地方制度法，將直轄市及各市的區長改為市長也可任命機要人員出任，由於提案已在上會期付委 ，等待委員會審查，引起諸多政治聯想。對此，民進黨立委羅致政今解釋，從執政團隊的角度思考，讓區長能更貼近民意。

現行地方制度法規定，直轄市、市區公所，置區長一人，由市長依法任用，由市長依法任用文官出任。民進黨立委羅致政、陳其邁、陳亭妃、陳賴素美等人提出地方制度法修正草案，改為區長「由市長以機要人員方式或依法任用」。

該提案遭前台南縣長蘇煥智質疑，區長改為機要職，可能造成行政資源更有效集中在市長派系，不同意見很難出聲。外界也質疑為市長綁樁。

羅致政今表示，現直轄市區長本來就是官派，沒有選舉與綁樁的問題，沒有酬庸綁樁的問題；現行區長多由文官派任，從執政團隊的角度思考，貼近民意、創造更有效能的政府才是問題。

國民黨團總召廖國棟今早受訪時則認為，現行做為對基層人員很不公平，文官本來有陞遷管道，現在硬塞了政務人員，讓正常的陞遷程序被堵塞。

民進黨團總召柯建銘僅回，該案過去立法院討論過，委員會現在還沒通過，還在審查中。