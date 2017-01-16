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吳敦義澄清〈義無反顧〉 她諷「一路騙來始終如一！」

2017-01-16  12:10

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義的競選歌曲〈義無反顧〉，推出後挨批太老派、像軍歌，試圖解釋反遭網友打臉。話鋒犀利的主持人陳沂，也在臉書酸「白敦義一路騙來始終如一，真的好感人」，還說「明明敦義才是白賊界的祖師爺！」

綜合媒體報導，吳敦義日前表態角逐國民黨主席，隨後推出競選歌曲〈義無反顧〉，遭批聽了不習慣，他解釋自己還沒有很仔細聽歌詞，反遭網友打臉「歌詞不是你寫的嗎？」陳沂也轉分享相關新聞，加註「白敦義一路騙來始終茹一真的好感人」，還附上哭臉，並直言「明明敦義才是白賊界的祖師爺！」

隨後陳沂又轉分享「吳敦義白賊大全」Youtube影片，她還寫到，「像白賊義這樣整天唬爛都能在仕途上一路順遂，就知道台灣人對謊言的包容度有多大！」認為台灣人的「反正大家都知道他在唬爛啊」、「反正他說謊又沒有傷害到人有什麼關係呢？」等觀念，反倒因為整個社會的包庇與縱容，讓「說謊的人就更有恃無恐了」。一番言論不免讓人與前一則動態內容有所聯想。

對此，有部分網友緩頰，「或許他真的沒說謊，不過是健忘或是得了所謂的阿兹海默症」，也有人質疑「有沒有可能是雙胞胎？」，或是擁有「雙重人格」，甚至有人批評陳沂，「就事論事，改別人的姓做影射的人身攻擊，實在是不足取」，但也有人力挺，表示「自己講過還可以死不承認，真的是可悲啊！」，還有人酸「唬爛也是一種專長」，諸多網友則附和「一路走來始終如一」。

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  • 吳敦義的競選歌曲〈義無反顧〉，推出後挨批太老派、像軍歌，試圖解釋反遭網友打臉。（資料照）

    吳敦義的競選歌曲〈義無反顧〉，推出後挨批太老派、像軍歌，試圖解釋反遭網友打臉。（資料照）

  • 陳沂在臉書上表示，白敦義一路騙來始終如一真感人。（圖擷取自陳沂臉書）

    陳沂在臉書上表示，白敦義一路騙來始終如一真感人。（圖擷取自陳沂臉書）

  • 陳沂隨後又轉分享影片，並寫下整個社會的包庇與縱容，讓說謊的人就更有恃無恐。（圖擷取自陳沂臉書）

    陳沂隨後又轉分享影片，並寫下整個社會的包庇與縱容，讓說謊的人就更有恃無恐。（圖擷取自陳沂臉書）

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨 歌曲 競選 義無反顧 角逐 黨主席 黨魁
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