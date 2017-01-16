入閣傳聞聲高 林聰賢態度保留

林聰賢陪蔡英文出訪昨返國，針對外界盛傳的入閣傳聞，他仍未正面回應。（記者林敬倫攝）

2017-01-16 11:19

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林聰賢陪同總統蔡英文前往中美洲出訪，昨日返國，林聰賢今日受訪時表示，出訪行程緊湊，幾乎是鐵人行程，每天一大早就跟當地國會議員進行早餐會報，行程打開了國際視野，蔡總統也於過程中也一再揭示要進行踏實外交，地方政府與民間社團需要接棒，扮演重要角色；談到入閣傳言，他則保留的說謝謝大家關心。

這次出訪團隊共前往宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多等國；林聰賢指出，訪問的4個國家中，有3國表演團隊曾經來到宜蘭童玩節，藉這次出訪也再度邀請前來宜蘭表演，連從未來台表演的薩爾瓦多也邀請到，要深化台灣與各地邦交國的關係，地方政府與民間社團扮演重要的角色。

談到外界沸沸揚揚的入閣傳聞，林聰賢未正面回應，僅表示謝謝大家關心。