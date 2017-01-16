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年改國是會議將登場 軍公教：包圍中研院

2017-01-16  11:55

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革國是會議即將在本月21日、22日登場，不過地點可能從台北國際會議中心臨時改到中研院。對此，監督年金改革行動聯盟已申請中研院周邊路權，揚言「包圍中研院」。

根據《聯合報》報導，辦理年改國是會議的幕僚私下坦言，國安單位基於維安考量，已針對好幾處不同地點進行評估，但目前還沒有決定，因此也沒有對外宣布。據指出，會議地點從台北國際會議中心改到中研院人文社會科學館國際會議廳，因為位址較為偏遠，可望打亂抗議人士節奏。

對此，監督年金改革行動聯盟指出，總統府偷偷變更辦理地點，甚至悄悄派人申請中研院大門口的路權，企圖阻止反對團體申請集會遊行，但他們已經申請到了中研院周邊路權，屆時將會「包圍中研院」。

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  • 軍公教人員激烈抗爭年金改革。（資料照，記者蔡文居攝）

    軍公教人員激烈抗爭年金改革。（資料照，記者蔡文居攝）

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