質疑年改國是會議地點有變 軍公教絕食抗議

監督年金改革行動聯盟今起絕食抗議。（記者黃耀徵攝）

2017-01-16 11:07

〔記者曾韋禎／台北報導〕監督年金改革行動聯盟質疑行政院年金改革辦公室更換國是會議地點，今發起絕食抗議，並揚言當天至少會有3萬人到場抗議。

總統府國家年金改革委員會預定於1月21、22日在台北國際會議中心舉行國是會議。監督年金改革行動聯盟今早召開記者會抨擊，政府因4場分區座談會遭受強烈抗議，擬臨時變更國是會議地點。

行動聯盟召集人黃耀南直指，因為國是會議地點要偷偷換到副總統陳建仁的老巢中研院舉行，還在所有人不知情下，悄悄申請中研院路二段68號到136號的路權，以及61巷1弄到3弄的路權，就是要阻撓其他人的集會遊行權。

他強調，聯盟已經申請中研院路二段2弄到68號，以及138號到凌雲路口的路權，要將會場團團包圍起來。屆時至少會有3萬人到場抗議。

黃耀南批判政府推動年改，完全就是汙名化軍公教。年改會執行長林萬億說「軍公教繳得少少，領得飽飽」，這是錯誤的；他自己退撫提撥加上公保，月繳近6千元，加上政府負擔的部分，總額近1.5萬元，哪裡是繳少少？

他表示，為了抗議政府的打壓，會有6人從現在開始絕食，直到國是會議當天。

不過面對現場記者詢問，黃月繳近6千元，約為簡任官水準，退休後是否月領逾8萬元？

黃耀南表示，自己還沒想到退休的事。不過在記者質疑閃躲、逃避下，他強調，因為自己沒主管加給，也非大學教師，絕對8萬元，大概就是教職人員平均的6.8萬元。

現場記者質疑，那就比在場記者的月薪都高了。黃耀南答覆，勞工月繳才9百元，加上自提勞退，公教人員每月繳的是6倍，領的才4倍。