綠委提案區長機要任用 國民黨：選舉綁樁

綠委提案區長機要任用，國民黨批：選舉綁樁。（記者黃耀徵攝）

2017-01-16 10:52

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨立委提案要將直轄市的區長改成機要任用，國民黨質疑是明顯的綁樁行為，甚至不顧公務員正常升遷機會，嚴重打擊地方文官士氣，而實際上只是為安排自己人佔缺，一切都是以選舉考量。

民進黨立委羅致政等人提案修正地方制度法，將直轄市及各市的區長，改成市長機要人員也可出任，國民黨文傳會副主委胡文琦表示，現行法律，各區長已由市長官派，但仍禁止機要任用，必須是常任文官才能擔任區長，民進黨立委提案修法，要改為可以機要任用，是「全碗捧去權力綁樁」。

胡文琦批評，此法案若通過，是完全不顧公務員正常升遷機會，且不利常任文官制度發展，嚴重打擊了地方文官士氣，區級單位業務多數較為貼近百姓生活切身的一般事務，改革重點理應著重在提升行政效率與講求政策一貫性，「機要任用的區長難道會比常任文官更懂得行政運作嗎？」

胡文琦指出，去年行政院院會才通過「中央行政機關組織基準法」，明訂國家政務三級機關，首長得改為政務或常務任用，表面理由是為了引進外部專業人才，實際上只是為了安排自己人佔缺，都是「選舉、選舉、再選舉」，現在連區長都不放過。

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