是否選黨主席？詹啟賢：連北京都問過他。（資料照，記者方賓照攝）

2017-01-16 10:31

〔記者林良昇／台北報導〕已請辭國民黨副主席的詹啟賢今表示，過去有人希望他考量參選黨主席，但他都是被動，直到9日郝、吳都宣布參選黨主席後才積極思考，而過去連北京方面國台辦的人，都問過他是否參選黨主席的問題，現在他將在農曆春節前給答案。

詹啟賢今上午接受廣播節目專訪，他表示，他在8個月內看到國民黨真正的危機，包括財務及內部轉型，要怎樣擴大社會參與，擴大社會連結。

詹啟賢認為，美中台關係變化越來越不穩定，所以國民黨要扮演的角色變得非常重要，國民黨主席已經不再是黨內權力分配、政治分配，要處理的不是只有黨，還要幫助台灣、國家社會面對困境，需要的黨主席條件不一樣，應該讓黨員多一個選擇。

對於詹啟賢辭副主席和出國，是因為和行政院不當黨產處理委員會協議被黨主席洪秀柱推翻的說法，詹啟賢則表示，該說法是牽強附會，他去美國是固定和家人團聚，而辭副主席一事，在出國前就有和洪秀柱深談，請辭主因不是黨產問題，是私人需求，也自認在黨內奉獻空間差不多了。