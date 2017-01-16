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郭台銘力挺角逐藍黨魁？ 詹啟賢：他關心過

2017-01-16  11:00

〔即時新聞／綜合報導〕已請辭國民黨副主席的詹啟賢，日前傳出有意角逐黨魁，還獲好友鴻海董事長郭台銘支持。對此，詹啟賢今表示，沒有與郭台銘當面討論角逐黨主席一事，也不方便代他為回答，但坦承郭台銘的確有關心過。

綜合媒體報導，詹啟賢今在廣播節目專訪後受訪，被問到是否有和郭台銘當面討論參選黨主席，他表示沒有，且不方便代郭董回答這些問題。但是否透過電話聯繫，詹啟賢則回，郭有關心過，包括自己對這件事情有何想法、決定，現在情況怎麼樣，詹啟賢被追問是否郭董有鼓勵，僅表示「他會鼓勵每個人」。

至於最後參選關鍵是否與黃復興黨部有關，詹啟賢說，這個實際的問題，他必須去面對，還稱黃復興黨部是客觀上的重要條件之一，但對這個問題並沒有把它看成派系，可能是過去與這些黨員互動不夠多，所以對他不是很瞭解，未來希望能有機會進行討論，「讓他們多了解我，在他們選擇的時候有一個比較清楚的概念」。

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  • 詹啟賢日前傳出有意角逐藍營黨魁，還獲好友鴻海董事長郭台銘支持。（資料照，記者卓怡君攝）

    詹啟賢日前傳出有意角逐藍營黨魁，還獲好友鴻海董事長郭台銘支持。（資料照，記者卓怡君攝）

  • 詹啟賢今接受媒體聯訪時表示，郭董有關心過他角逐黨主席一事。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    詹啟賢今接受媒體聯訪時表示，郭董有關心過他角逐黨主席一事。（資料照，記者叢昌瑾攝）

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相關關鍵字： 國民黨 詹啟賢 郭台銘 黃復興 黨主席 黨魁
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