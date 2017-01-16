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開公關公司遭指挺藍 徐巧芯怒槓政院「變態」

國民黨青年團前團長徐巧芯。（圖擷取自徐巧芯臉書粉絲團）

2017-01-16  11:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨青年團前團長徐巧芯事業發達，不只去年12月接任馬英九辦公室發言人，還身兼「貓箱子媒體整合行銷公司」負責人，但在行政院去年底製作的「公關公司政治背景提示資料」中，遭劃為支持藍營，供各級政府發包標案時參考，對此她不禁向媒體放話，痛批政院貼標籤。

根據《聯合報》報導，徐巧芯表示，她的公司去年5月登記、6月營運，至今尚未投標過政府標案，卻被以「國民黨青年軍出身」的理由被列在黑名單，「莫名其妙」。

徐巧芯批評，行政院這樣給人亂貼標籤，真的是「非常小人的行為」，這種威權做法真的讓她「覺得好變態」，但她強調，她的公司本來就沒有做什麼標案，影響不大。

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