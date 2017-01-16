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群雄角逐黨主席 洪秀柱：國民黨傳統不習慣競爭

2017-01-16  10:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱展開為期一週的訪問美國行程，一方面向僑社募款，一方面為即將來臨的黨主席選舉固票。她日前接受舊金山當地中文電視台專訪，對黨主席選舉表示看法。

洪秀柱日前接受舊金山當地中文電視台《KTSF》專訪，她在訪問中表示，國民黨主席改選有多人角逐，她覺得是好事，代表國民黨在谷底的時候，家徒四壁了，還有人願意出來承擔，而且出來的個個是俊秀、人才，都是愛這個黨，希望這個國家好。

洪秀柱還說，國民黨傳統上，大家不習慣競爭，認為競爭會製造分裂，因為就算主其事者不怎麼樣，但下面的支持者與擁護者彼此之間就會互相鬥起來，現在國民黨觀念轉變了，將來不管誰出線，這個黨一定要整合、一定要團結，給人家看什麼叫民主風範，什麼叫做君子。

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  • 國民黨主席洪秀柱展開為期一週的訪美行程。（國民黨提供）

    國民黨主席洪秀柱展開為期一週的訪美行程。（國民黨提供）

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