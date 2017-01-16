除F16戰機外 漢翔還將研製高教機

2017-01-16 07:21

〔即時新聞／綜合報導〕台灣國防工業正在加速進程，空軍戰機部分，除了已有 4架F16進入漢翔公司進行性能提升外，還將發展空軍高級教練機研製，今年重點是完成所有藍圖設計及零組件採購製造。

《自由時報》報導，我國有144架F16戰機要進行性能提升計畫，首批4架將在今天開始進入漢翔公司的專屬廠房施作，為提升保密層級，漢翔耗資15億元打造新廠房，預計2022年以前完成性能提升計畫。

除了F16戰機之外，《中國時報》報導，空軍高級教練機研製也被列入重點發展，已成立「航空科技研究發展中心」專責「國機國造」督管、及「下一代戰機」概念設計和參與研發作業；今年將「完成所有藍圖設計並出圖，以及零組件採購製造」，預計在2019（民國108）年9月出廠高教機原型機；2020年6月升空，2021年6月先導生產。

為了爭取有效推動這項計畫，漢翔公司今年將再招百名以上工程師、總共投入約3百餘人執行。