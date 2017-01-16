黃之鋒返抵香港報平安 特別感謝台灣警察！

黃之鋒今天凌晨在臉書報平安。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-01-16 07:44

〔即時新聞／綜合報導〕「香港眾志」秘書長黃之鋒及香港議員羅冠聰等人7日入境台灣時，遭到幫派與統派人士「暴力接機」，「白狼」張安樂之子張瑋等人涉案，昨天張返台後，即被帶往地檢署應訊，訊後以10萬元交保，限制住居、出境。而黃之鋒昨日再度來台，這次警方大動作派員維安，黃之鋒今天凌晨在臉書報平安，說自己已安全回到香港，並感謝台灣警方的幫忙。

本報報導，黃之鋒7日來台時，罕見的出現竹聯、四海台灣兩大黑幫合流，在機場企圖暴力相向，且黃一行人來台班機時刻、行程都被黑幫掌握，引起警方及國安單位疑有中國政治力介入，對台灣黑幫下指導棋。

黃之鋒昨再度來台，出席民進黨新潮流智庫主辦的「兩岸政經研習營」，從機場一路到下榻飯店，都有便衣及制服警力保護。警政署下令，務必要讓維安滴水不露。

黃之鋒凌晨在臉書上透露，他已安全回到香港，謝謝機場保安和警民關係的協助，這次終於有軍裝警員在接機大堂駐守。他也特別感謝，此行程有台灣警方的幫忙，他為台灣帶來不便感到抱歉，未來不管在香港還是海外，他若出席公開或私人活動，必定會多加注意安全。