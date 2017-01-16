50部哈雷替小英開道 姚文智：輸人不輸陣

立委莊瑞雄在臉書PO哈雷車隊替小英總統開道。（取自莊瑞雄臉書）

2017-01-16 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文出訪中美洲4友邦的「英捷專案」順利完成，過境美國舊金山時參訪Twitter（推特公司），獲美方高規格禮遇，當地警方出動50部哈雷機車為我參訪團開道。府方表示，據警方透露，這是有史以來最大陣仗歡迎外賓。

立委姚文智台灣時間今天凌晨2點，在臉書PO哈雷車隊沿街開道影片，留言：輸人不輸陣。休士頓17部哈雷為小英開道，消息傳到舊金山，你知道幾部哈雷開道？「答案是50部！」，50部哈雷以及浩蕩總統車隊，早上開往Twitter總部，「真的很吸睛」。立委莊瑞雄則在臉書分享「看到那麼壯觀，眼花了」。

總統府發言人黃重諺說，舊金山市政府出動60部警用車輛，其中50部是重機、10部是巡邏車。