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過境美國備受禮遇 傳蔡英文與白宮準幕僚長通電話

蔡英文總統（左）結束訪問中美洲友邦行程，於昨晚搭機返回台灣。（記者朱沛雄攝）

2017-01-16  06:43

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨晚返抵國門，「英捷專案」此行共訪問宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉及薩爾瓦多四友邦，並過境美國休士頓、舊金山。其中蔡英文過境舊金山時，受到美方高規格禮遇，不僅封路，舊金山市警方更出動60輛重機替蔡英文開道！媒體報導，消息指出，蔡總統過境時，還與美國準總統川普陣營有聯繫，並和白宮準幕僚長蒲博思（Reince Priebus）通上電話。

《風傳媒》報導，未具名者透露，蔡英文在舊金山期間，曾致電蒲博思，他過去與台灣關係友好，前年曾以共和黨全國委員會主席身分來台訪問並拜會蔡英文，他也是將美國對台6項保證，納入共和黨黨綱的推手之一。

不過，蔡英文與蒲博思是否通電話，總統府並未證實，僅表示總統與幾位美國友人電話交談，基於跟美方的默契與尊重，沒多做說明。

本報報導，蔡英文在美國的下榻飯店，也與參議員賈德納（Cory Gardner）通電話。賈德納去年6月曾經訪台，蔡英文電話中對賈德納表示感謝；賈德納跟蔡英文提及，被提名為國務卿的提勒森（Rex Tillerson）日前出席國會行使同意權的聽證會，他希望提勒森能深化與台灣的各項關係，提勒森對此有正面回應，蔡英文相當感謝賈德納支持台灣。

蔡英文總統過境舊金山時，美方派重機開道禮遇。（圖取自立委莊瑞雄臉書）

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