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葉宜津粉專破十萬 開直播網友熱烈回應

2017-01-15  22:56

［記者王涵平／台南報導］立委葉宜津本月10日在臉書粉絲專頁預告，如粉專破10萬人就直播與大家在線上「哈啦慶祝一下」，今晚利用搭高鐵北上前直播，獲得熱烈回應。

葉宜津的粉專14日晚間達9萬9千多人時，8時就首度直播與網友閒聊，希望能衝破10萬，雖獲網友熱烈回響，葉宜津也請大家幫忙拉票，然未竟其功，葉允諾今日如破10萬，會履行諾言再度直播。

果然今晚粉專人數破10萬人，葉宜津在10時20分左右上線直播，首先感謝大家的支持，也分享這輩子最厲害的事情就是生了3胞胎，現在3胞胎就讀大一，希望網友一起分享這輩子最厲害的事。

有網友覺得葉宜津有倦容，葉宜津回應說今天早上6點開始跑行程到現在，承認會有一點倦容，「應該補個妝喔！」有網友建議下次直播可以彈鋼琴。

由於葉宜津搭高鐵時間已到，直播時間約10分鐘結束，留言人數近千人，百餘人分享，她說，希望大家繼續給予支持，以後不論是問政或者活動，也可以再直播。

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  • 立委葉宜津本月10日在臉書粉絲專頁預告，如粉專破10萬人就直播與大家在線上「哈啦慶祝一下」，今晚利用搭高鐵北上前直播，獲得熱烈回應。（記者王涵平翻攝）

    立委葉宜津本月10日在臉書粉絲專頁預告，如粉專破10萬人就直播與大家在線上「哈啦慶祝一下」，今晚利用搭高鐵北上前直播，獲得熱烈回應。（記者王涵平翻攝）

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