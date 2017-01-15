因應武器系統研發安全 憲兵將重新進駐中科院
2017-01-15 23:18
圖為憲兵特勤隊戰技表演。（記者林正堃攝）
〔記者羅添斌／台北報導〕中科院在三年前完成法人化後，原本由憲兵負責的安全警衛勤務已經結束，改由保全公司接手，但根據軍方官員今晚指出，基於武器系統研發的安全考量，國防部長馮世寬已決定，今年三月起，憲兵部隊要重新進駐中科院。
至於與保全公司的合約是否生變？軍方官員說，憲兵進駐與保全公司持續維護院區安全並不衝突，基本上，保全公司仍要負責院區各對外出入的管制，但中科院內部幾個機敏的單位，以及負責重要武器系統研發的單位，則會交由憲兵來駐守。
官員表示，馮世寬是國防部長，但也同時兼任中科院的董事長，軍方過去考量中科院既然已經法人化，就可以不用憲兵來負責安全維護，並且轉由保全來接手，但馮世寬在去年五二０接任國防部長後，數度到中科院視導或是主持會議，認為中科院是我國的國防科技研發重鎮，為了有效維護國防科院成果的安全，憲兵重新進駐有其必要，與保全負責的一般院區警衛並不衝突。
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