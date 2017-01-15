小英出訪成功 台聯主席劉一德高度肯定
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文結束「英捷專案」，在15日晚間返抵國門，受到熱烈歡迎，本次蔡英文出訪中美洲4友邦，受到外界高度肯定，台聯黨主席劉一德認為，小英這次出訪中美洲鞏固外交，是非常正確的外交判斷。
小英本次「英捷專案」出訪中美洲宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多4國友邦，她去、回程分別過境美國休士頓、舊金山，行程相當順利，宏國總統葉南德茲稱小英是「宏都拉斯最敬愛、最喜愛的女兒」；尼國奧蒂嘉在就職演說中稱蔡英文是台灣總統；瓜國總統莫拉雷斯更是在行程中全天陪同蔡英文，親自為小英導覽安地瓜古城；薩國總統桑契斯則頒贈「金質大十字勳章」給蔡英文，本次「英捷專案」成果豐碩。
劉一德表示，中美洲是台灣重要的外交地區，也是未來中國對台灣進行外交封鎖及「外交歸零」的重點區域，因此我國應加強外交鞏固，防範於未然。
劉一德說，台灣的友邦雖大多並非國際上的重量級大國，政府仍應努力維繫邦誼，並保持一定的邦交國數量。自蔡英文總統上任後，主要遭遇兩次中國外交斬首行動，包含西非小國聖多美普林西比在上月宣布與我國斷交，以及與台灣無邦交的奈及利亞，在本月份宣布終止對台外交關係。雖然都是對台灣經貿上無實質影響的小國，但若任由台灣邦交國數量日漸遞減，甚至歸零，不僅對台灣的國際地位產生影響，也將對台灣年輕人的國家認同、國家意識與自信心產生危機，其負面效應不可小覷。
劉一德指出，拉丁美洲是美國的後花園，也是我國邦交國最多的地區，政府不可輕忽。尤其在未來國際局勢重整之際，可預期中國更將對我國進行「外交斬首」，意圖拔除我邦交國，甚至讓台灣成為無一邦交國之窘境，以達到國際孤立之目的。因此蔡英文總統此次出訪中美洲以鞏固邦交，是非常正確的外交判斷，台聯給予肯定。
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