| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

小英出訪成功 台聯主席劉一德高度肯定

2017-01-15  23:53

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文結束「英捷專案」，在15日晚間返抵國門，受到熱烈歡迎，本次蔡英文出訪中美洲4友邦，受到外界高度肯定，台聯黨主席劉一德認為，小英這次出訪中美洲鞏固外交，是非常正確的外交判斷。

小英本次「英捷專案」出訪中美洲宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多4國友邦，她去、回程分別過境美國休士頓、舊金山，行程相當順利，宏國總統葉南德茲稱小英是「宏都拉斯最敬愛、最喜愛的女兒」；尼國奧蒂嘉在就職演說中稱蔡英文是台灣總統；瓜國總統莫拉雷斯更是在行程中全天陪同蔡英文，親自為小英導覽安地瓜古城；薩國總統桑契斯則頒贈「金質大十字勳章」給蔡英文，本次「英捷專案」成果豐碩。

劉一德表示，中美洲是台灣重要的外交地區，也是未來中國對台灣進行外交封鎖及「外交歸零」的重點區域，因此我國應加強外交鞏固，防範於未然。

劉一德說，台灣的友邦雖大多並非國際上的重量級大國，政府仍應努力維繫邦誼，並保持一定的邦交國數量。自蔡英文總統上任後，主要遭遇兩次中國外交斬首行動，包含西非小國聖多美普林西比在上月宣布與我國斷交，以及與台灣無邦交的奈及利亞，在本月份宣布終止對台外交關係。雖然都是對台灣經貿上無實質影響的小國，但若任由台灣邦交國數量日漸遞減，甚至歸零，不僅對台灣的國際地位產生影響，也將對台灣年輕人的國家認同、國家意識與自信心產生危機，其負面效應不可小覷。

劉一德指出，拉丁美洲是美國的後花園，也是我國邦交國最多的地區，政府不可輕忽。尤其在未來國際局勢重整之際，可預期中國更將對我國進行「外交斬首」，意圖拔除我邦交國，甚至讓台灣成為無一邦交國之窘境，以達到國際孤立之目的。因此蔡英文總統此次出訪中美洲以鞏固邦交，是非常正確的外交判斷，台聯給予肯定。

廣告
  • 總統蔡英文結束「英捷專案」，在15日晚間返抵國門，台聯黨主席劉一德（左2）認為，小英這次出訪中美洲鞏固外交，是非常正確的外交判斷。（資料照，記者方賓照攝）

    總統蔡英文結束「英捷專案」，在15日晚間返抵國門，台聯黨主席劉一德（左2）認為，小英這次出訪中美洲鞏固外交，是非常正確的外交判斷。（資料照，記者方賓照攝）

  • 蔡英文總統結束訪問中美洲友邦行程，於15日晚間返抵台灣。（記者朱沛雄攝）

    蔡英文總統結束訪問中美洲友邦行程，於15日晚間返抵台灣。（記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 友邦 英捷專案 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：小英出訪成功 台聯主席劉一德高度肯定


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月16日‧星期一‧丙申年臘月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.