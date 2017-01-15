出訪返抵國門 蔡英文宣示：改變過去單向援助
總統蔡英文今（15）日深夜結束「英捷專案」返抵國門。（記者朱沛雄攝）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文今（15）日深夜結束「英捷專案」返抵國門，蔡英文在桃園機場對未來的外交工作做出兩項宣示，第一、「踏實外交」改變過去單向援助，採取雙邊對話。第二、未來的合作方案，要把產業和市場的發展一併列入考量。
蔡英文結束出訪，於桃園機場發表談話，說明此行之成果與收穫，並宣示未來外交工作的方向及策略。最後，蔡總統也再度對本次訪團所有參與同仁的努力表達感謝之意。
包括總統府代理秘書長劉建忻、國家安全會議副秘書長陳俊麟、國家安全局長彭勝竹、桃園市長鄭文燦、外交部次長吳志中、僑務委員會副委員長呂元榮、駐華使節團秘書長聖露西亞大使艾曼紐（Hubert Emmanuel）等均前來接機。
蔡英文首先談到這次出訪有兩個目標。第一個目標，是鞏固邦誼，讓台灣走向國際舞台。在出訪期間，她跟四位元首進行雙邊會談，針對全球趨勢，以及未來的雙邊合作事項，進行對話。也把握在美國短暫過境的期間，參訪了產業，也跟美方相關人士晤談。
蔡英文說，第二個目標，是深化雙邊合作方案，並且為許多在海外打拚的台灣人，加油打氣。透過「親身經歷，親自體會」，看見中美洲各國走出動盪，對繁榮發展的潛力跟期待。她相信這些觀察，對於未來落實更深化的「踏實外交，互惠互助」合作方案，都是重要的參考。
此外，蔡英文也針對未來外交做出兩項宣示，第一、「踏實外交」改變過去單向援助，採取雙邊對話，尋求互惠互助的做法，已經獲得友邦的肯定。未來，我們的合作計畫不會減少，只會更有效率、更有創造雙贏的機會。
第二，未來的合作方案，要把產業和市場的發展一併列入考量。全球局勢正在變化，台灣產業要布局全球，中美洲是具有潛力的一塊。政府要讓自由貿易協定的效力能夠發揮出來。未來會請專家進行更深入的考察，也會鼓勵企業針對雙方可以合作發展的項目，規劃出有機會合作雙贏的策略。
這一趟出訪，我們在九天之中，訪問了宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉以及薩爾瓦多四個中美洲國家。在外交部駐館、立法委員、產業界朋友及全體團員的同心協力下，行程已經順利結束。我首先要在此表達感謝之意。 在啟程談話中，我提到這次出訪有兩個目標。第一個目標，是鞏固邦誼，讓台灣走向國際舞台。 因此，我們在出訪期間，跟四位元首進行雙邊會談，針對全球趨勢，以及未來的雙邊合作事項，進行對話。我們也把握在美國短暫過境的期間，參訪了產業，也跟美方相關人士晤談。 第二個目標，是深化雙邊合作方案，並且為許多在海外打拚的台灣人，加油打氣。 這一次，我們在中美洲各國，看見使館同仁、技術團成員、台商以及僑胞，還有替代役男，同心協力一起為外交努力。 我們透過「親身經歷，親自體會」，看見中美洲各國走出動盪，對繁榮發展的潛力跟期待。我相信這些觀察，對於未來落實更深化的「踏實外交，互惠互助」合作方案，都是重要的參考。 經過這一次出訪，我也對未來的外交工作，有兩項宣示。 第一，「踏實外交」改變過去單向援助，採取雙邊對話，尋求互惠互助的做法，已經獲得友邦的肯定。未來，我們的合作計畫不會減少，只會更有效率、更有創造雙贏的機會。 第二，未來的合作方案，要把產業和市場的發展一併列入考量。全球局勢正在變化，台灣產業要布局全球，中美洲是具有潛力的一塊。我們要讓自由貿易協定的效力能夠發揮出來。未來，我們會請專家進行更深入的考察，也會鼓勵企業針對雙方可以合作發展的項目，規劃出有機會合作雙贏的策略。 經過兩次出訪，外交工作的新方向更清晰了，大家務必繼續努力，一起讓台灣走出去，一起讓台灣把能力貢獻給世界。
蔡英文致詞全文：
這一趟出訪，我們在九天之中，訪問了宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉以及薩爾瓦多四個中美洲國家。在外交部駐館、立法委員、產業界朋友及全體團員的同心協力下，行程已經順利結束。我首先要在此表達感謝之意。
在啟程談話中，我提到這次出訪有兩個目標。第一個目標，是鞏固邦誼，讓台灣走向國際舞台。
因此，我們在出訪期間，跟四位元首進行雙邊會談，針對全球趨勢，以及未來的雙邊合作事項，進行對話。我們也把握在美國短暫過境的期間，參訪了產業，也跟美方相關人士晤談。
第二個目標，是深化雙邊合作方案，並且為許多在海外打拚的台灣人，加油打氣。
這一次，我們在中美洲各國，看見使館同仁、技術團成員、台商以及僑胞，還有替代役男，同心協力一起為外交努力。
我們透過「親身經歷，親自體會」，看見中美洲各國走出動盪，對繁榮發展的潛力跟期待。我相信這些觀察，對於未來落實更深化的「踏實外交，互惠互助」合作方案，都是重要的參考。
經過這一次出訪，我也對未來的外交工作，有兩項宣示。
第一，「踏實外交」改變過去單向援助，採取雙邊對話，尋求互惠互助的做法，已經獲得友邦的肯定。未來，我們的合作計畫不會減少，只會更有效率、更有創造雙贏的機會。
第二，未來的合作方案，要把產業和市場的發展一併列入考量。全球局勢正在變化，台灣產業要布局全球，中美洲是具有潛力的一塊。我們要讓自由貿易協定的效力能夠發揮出來。未來，我們會請專家進行更深入的考察，也會鼓勵企業針對雙方可以合作發展的項目，規劃出有機會合作雙贏的策略。
經過兩次出訪，外交工作的新方向更清晰了，大家務必繼續努力，一起讓台灣走出去，一起讓台灣把能力貢獻給世界。
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