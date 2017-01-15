小英總統新年紅包 傳首度回楓港老家發放
2017-01-15 23:24
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕小英總統是出身屏東楓港的女兒，去年當選後因為台南大地震，取消走春發紅包行程，僅前往車城福安宮為災民祈福，今年傳出大年初一將首度返回楓港老家發放紅包，當地鄉親相當興奮，屏縣府未否認消息，私下表示將爭取總統也到屏東其他地區發放。
可靠消息指出，小英總統預計在大年初一中午，選在枋山楓港老家發放上任後第一個新年紅包，去年小英當選後，本計劃到各地走春發紅包，後來因為台南地震改為廟宇祈福，今年的新年紅包將是小英上任後首度以總統身分發放。
對於這項消息，屏縣府人員透露僅是初步規劃，總統府只準備在楓港老家一個點發放，但屏東縣是小英故鄉，這樣的安排恐怕會讓其他鄉鎮民眾心理感受不佳，正爭取希望能多加幾個地點發放，讓民眾都分享到總統新年紅包的喜氣。
「感謝小英總統沒忘記故鄉力挺。」得知小英將返鄉發紅包，楓港黃姓耆老說，總統在選前強調自己出身楓港，去年未安排返鄉而選擇福安宮發紅包，後來因地震因素全取消，鄉親們也就沒計較，今年如再「忘記」故鄉，恐怕讓鄉親「藍瘦香菇」。
小英總統去年規劃在大年初四到車城福安宮發放新年紅包，後來因為台南地震改為祈福，私下仍有返回楓港祭祖及探訪親友，但多數楓港居民始終對於去年沒安排「回老家」發紅包有微詞，今年農曆春節楓港居民將一償宿願，也可望帶動另一波總統老厝觀光商機。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美商希捷關閉蘇州廠 裁員２千人
- 外省黑幫合流 暴力反民主
- 挑戰人類感官極限！觀眾看完《Raw》暈倒送醫
- 「打出50萬價值」大王超越大王？
- 美對俄制裁 不排除取消
- 中壢有垃圾島？ 路經此路你一定也看過…
- 韓媒：遭運將下藥 女大生向韓駐台單位求援被拒
- 林憶蓮出戰《歌手5》挨批「自降格調」 舊愛出面護航
- 蔡明亮、劉國松、鄭善禧 獲政院文化獎
- 高國豪人來瘋 松山不敗晉8
- 涉暴力滋擾黃之鋒 張瑋10萬交保、限制住居出境
- 市區公車8公里買1送1 台一線先試辦
- 和閻羅王搶人 救護員1年救回6名ohca者性命
- 【愛讀書】 《地表最強國文課本》
- 微小說 命運的傳承
- 強哥怒告金融公司搞掉79億 理財佣金高過贍養費
- 騎上癮 柯文哲擬再戰一日雙塔
- 高爾夫》J.湯瑪斯第3回合65桿 總計188桿平紀錄遙遙領先
- 麥寮工業路車禍釀4屍5命 地方唏噓
- 10年不見因「猿」際會 杉山教練等英傑
- 《台粉怒了》潤娥爆代簽 主辦說法兜不攏
- 李勤岸／3Q哲學
- 南向生力軍 新住民子女海外培力
- 春節禁挖令 比往年少7天
- 淡海輕軌捷運工地 鷹架倒塌無人傷
- 藏金閣新年開拍》4台鋼琴5000元 新北兄弟標走
- 「隱形女」秀婚戒 喜被「石頭人」套牢
- 38歲長谷川京子飄孕味 否認有了
- 翁禎翊／國道之夜
- 暖心街店募禮物 課輔童圓夢
- 把獎牌留台灣 小戴決定參加世大運
- SBL》終於贏璞園了！金酒終止跨季對戰23連敗
- 學長不是叫假的 南湖抵8強
- 百里侯之爭 吳秉叡：賴若參選會支持
- 彰鹿路福興公所段 將設分隔島
- 郭彥甫大街賣年貨 叫不出來
- 7年都賣60元 「孝女麵」照顧艱苦人
- 推文化傳承 綠委吳琪銘邀明華園免費開唱
- 第二批空品列管場所 共74家
- 金門馬拉松 「玉兔女神」拚衛冕
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：小英總統新年紅包 傳首度回楓港老家發放
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分