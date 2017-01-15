小英總統新年紅包 傳首度回楓港老家發放

2017-01-15 23:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕小英總統是出身屏東楓港的女兒，去年當選後因為台南大地震，取消走春發紅包行程，僅前往車城福安宮為災民祈福，今年傳出大年初一將首度返回楓港老家發放紅包，當地鄉親相當興奮，屏縣府未否認消息，私下表示將爭取總統也到屏東其他地區發放。

可靠消息指出，小英總統預計在大年初一中午，選在枋山楓港老家發放上任後第一個新年紅包，去年小英當選後，本計劃到各地走春發紅包，後來因為台南地震改為廟宇祈福，今年的新年紅包將是小英上任後首度以總統身分發放。

對於這項消息，屏縣府人員透露僅是初步規劃，總統府只準備在楓港老家一個點發放，但屏東縣是小英故鄉，這樣的安排恐怕會讓其他鄉鎮民眾心理感受不佳，正爭取希望能多加幾個地點發放，讓民眾都分享到總統新年紅包的喜氣。

「感謝小英總統沒忘記故鄉力挺。」得知小英將返鄉發紅包，楓港黃姓耆老說，總統在選前強調自己出身楓港，去年未安排返鄉而選擇福安宮發紅包，後來因地震因素全取消，鄉親們也就沒計較，今年如再「忘記」故鄉，恐怕讓鄉親「藍瘦香菇」。

小英總統去年規劃在大年初四到車城福安宮發放新年紅包，後來因為台南地震改為祈福，私下仍有返回楓港祭祖及探訪親友，但多數楓港居民始終對於去年沒安排「回老家」發紅包有微詞，今年農曆春節楓港居民將一償宿願，也可望帶動另一波總統老厝觀光商機。