吳敦義競選歌 林俊憲：引熱議宣傳算聰明

2017-01-15 21:56

〔記者王俊忠／台南報導〕對於國民黨揆爭霸戰競選歌曲引發社會熱議，民進黨立委林俊憲在臉書指出，表態角逐黨揆的前副總統吳敦義說沒聽過自己競選歌曲的歌詞，可是影片上面說歌詞是吳敦義寫的，不是嗎？ 郝龍斌說「聽不習慣」，因為有點像軍歌，但郝爸爸是有名的軍頭，不是嗎？

林俊憲表示，話說回來，回頭看看吳敦義的這首競選歌曲，曲風非常的「國民黨」，不論好聽與否（我也聽不太下去），這樣的曲風是否能夠打動某些國民黨員，效果待觀察，但最終引起社會上一波熱議，達到超乎期待的宣傳效果，算是吳敦義走出很聰明的一步。國民黨選舉，大家都在看，就看下一波，是誰出招了！