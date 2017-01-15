| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
出訪返抵國門 蔡英文宣示：改變過去單向援助
 首頁 > 政治

吳敦義競選歌 林俊憲：引熱議宣傳算聰明

2017-01-15  21:56

〔記者王俊忠／台南報導〕對於國民黨揆爭霸戰競選歌曲引發社會熱議，民進黨立委林俊憲在臉書指出，表態角逐黨揆的前副總統吳敦義說沒聽過自己競選歌曲的歌詞，可是影片上面說歌詞是吳敦義寫的，不是嗎？ 郝龍斌說「聽不習慣」，因為有點像軍歌，但郝爸爸是有名的軍頭，不是嗎？

林俊憲表示，話說回來，回頭看看吳敦義的這首競選歌曲，曲風非常的「國民黨」，不論好聽與否（我也聽不太下去），這樣的曲風是否能夠打動某些國民黨員，效果待觀察，但最終引起社會上一波熱議，達到超乎期待的宣傳效果，算是吳敦義走出很聰明的一步。國民黨選舉，大家都在看，就看下一波，是誰出招了！

廣告
  • 立委林俊憲在臉書上評論吳敦義競選歌曲的效應。（記者王俊忠取自林俊憲臉書）

    立委林俊憲在臉書上評論吳敦義競選歌曲的效應。（記者王俊忠取自林俊憲臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：吳敦義競選歌 林俊憲：引熱議宣傳算聰明


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.