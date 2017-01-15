吳敦義競選歌 林俊憲：引熱議宣傳算聰明
2017-01-15 21:56
〔記者王俊忠／台南報導〕對於國民黨揆爭霸戰競選歌曲引發社會熱議，民進黨立委林俊憲在臉書指出，表態角逐黨揆的前副總統吳敦義說沒聽過自己競選歌曲的歌詞，可是影片上面說歌詞是吳敦義寫的，不是嗎？ 郝龍斌說「聽不習慣」，因為有點像軍歌，但郝爸爸是有名的軍頭，不是嗎？
林俊憲表示，話說回來，回頭看看吳敦義的這首競選歌曲，曲風非常的「國民黨」，不論好聽與否（我也聽不太下去），這樣的曲風是否能夠打動某些國民黨員，效果待觀察，但最終引起社會上一波熱議，達到超乎期待的宣傳效果，算是吳敦義走出很聰明的一步。國民黨選舉，大家都在看，就看下一波，是誰出招了！
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 身邊多了高帥男！ 小英此次出訪「他」不可或缺
- 小英改革5大民生法案 民調顯示評價最高的是...
- 宜蘭縣長選舉開跑 陳歐珀：我也符合條件
- 一例一休爭議 蔡英文：政府公親變事主
- 葉宜津粉專破十萬 開直播網友熱烈回應
網友回應
熱門新聞
- 韓女大生遭猥褻案 詹姓司機坦承涉案
- 拆祖厝驚見2千年古劍 初估是戰國時期柳葉劍
- 設計師帶入新元素 花蓮老店新氣象
- 習近平參加ＷＥＦ 瑞士限制藏人抗爭
- 南市聯合徵才 免費彩妝盼助好「薪」情
- 竹市百道眷村年菜 好料吃免錢
- 南科集團結婚 這藝人當神秘嘉賓…現場驚呼
- （影音）神秘友人做客好挑嘴 小S：她丈夫是野獸
- 寶兒挑戰馬拉松 嘎嘎獻唱熱身
- Paul駁斥接棒「田中清桃」 秀出柏克萊大學文憑
- 消失數十年 活化石鱟回來了！
- 認了指侵韓國女大生！ 詹姓運將被聲押
- 下藥韓客詹姓司機成國恥 被爆疑是累犯....
- 魏少19度大三元 50年來最威
- 爭取高鐵到屏東 熱血縣民號召民眾一起憤怒
- 彰鹿路福興公所段 將設分隔島
- 漢語拼音之父111歲辭世 曾盼活到中共為六四道歉
- Lulu高鐵集郵大明星 遇「他」萌變小粉絲
- 攜手對抗中國 日澳力保TPP
- 嫖雛妓檢座 常宣導法律常識
- NBA》爵士添傷兵 胡德快攻扭傷右膝（影音）
- 運將涉性侵韓妹 車隊：完全無法預料
- 關押500多天獲釋 中國維權律師精神分裂
- 永康社大成果展 攝影班美照牆好吸睛
- 拜完財神刮中100萬 幸運得主說要建廟
- 新北寄養家庭表揚 姊妹相揪投入服務
- 大根取代Lulu當嘉賓 玖壹壹洩密：跟XX有關
- 杜特蒂再發狂語：炸光恐怖組織 毒品泛濫將戒嚴
- 中職》林泓育今春訓報到 本季指定打擊出賽機會多
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Police identify ‘White Wolf’ son in attack on HK group
- 墾丁24度「高溫」穿短袖 羨煞北部民眾
- 台塑化汽柴油 明各降3、4角
- 經典賽》藍鳥鐵捕加入加拿大隊 卻想守游擊不蹲捕？
- 台中富商車禍3死案 家屬質疑駕駛故意 法官不信
- 系主任約女大生運動 大玩「公主抱」又摸手
- 網球》小威拚澳網 先鑽研男子網球？
- 娜姊曬恥毛照 CNN主播︰早餐都吐出來了
- 韓媳初體驗！天心閃嫁忙拍戲 過年陪歐巴回家
- 春節禁挖令 比往年少7天
- 劉雨柔比基尼C奶滿出來 「老公視角」超犯規
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：吳敦義競選歌 林俊憲：引熱議宣傳算聰明
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分