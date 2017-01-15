國民黨當務之急 張亞中：建立新論述

2017-01-15 19:04

〔記者王俊忠／台南報導〕孫文學校全台巡迴演講今天下午在台南開講，由孫文學校總校長張亞中以《台獨困境與和平紅利》為題演講，80多位民眾參加。張亞中強調，國民黨當務之急是儘快建立新論述，這個論述不再是誰愛台灣、誰是台灣主體性，而是那一個政黨可以結束兩岸敵對關係。

主持人林忠山表示，當台灣從四小龍之首變成四小龍之末時要檢討、國民黨也要檢討，因為國民黨的溫良恭儉讓，讓不對的事吵久變成真的！他只是想告訴大家，沒有一個社會發展能完全抹煞前人的辛勞，不是割稻仔尾的人才有功勞。

張亞中認為，國民黨在談這敏感問題時不該迴避，應該把這問題讓每個人都聽得懂，他介紹兩岸達成「九二共識」的歷史過程，與1990年代以來兩岸針對「一個中國」的分歧與論述的演變。他表示，「一中各表」、「維持現狀」並不是問題，問題是過去兩岸只談經濟、不談政治，過去8年一直沒有解決兩岸敵對狀態，兩岸之間經濟看起來很好，但政治關係仍存在敵意，這種矛盾讓民進黨很容易見縫插針。

他說，兩岸關係就像一輛車在跑，一個經濟輪子讓它快速轉，另一個政治輪子被鎖死，車子怎能不翻車？太陽花運動不就是兩岸在政治上鎖死；經濟上開放帶來的結果嗎？

張亞中指出，「去中國化」的文化教育讓台灣民眾在認同上出現嚴重偏差，這也是兩岸敵對狀態持續的重要原因。他也提問說，如果蔡英文總統不承認「九二共識」，導致兩岸關係危險升高，又在2020年獲得連任，台灣該怎麼辦？如果國民黨在2020年沒拿回政權，兩岸極可能發生意想不到的事，台灣發展更為艱難，該怎麼辦？因此國民黨當務之急就是要儘快建立新論述，2020年一定要拿回政權。